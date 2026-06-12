Μητροπολίτης Κυθήρων: Θα διαθέσω την αύξηση του μισθού μου για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών

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Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, απαντώντας στον θόρυβο για τις αυξήσεις των αποδοχών των Αρχιερέων, αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα στέγασης εκπαιδευτικών και γιατρών στα Κύθηρα.

Το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα Κύθηρα επαναφέρει στο προσκήνιο ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, απαντώντας στον θόρυβο που προκλήθηκε για τις αυξήσεις στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.

Στην παρέμβασή του, ο Μητροπολίτης συνδέει το ζήτημα με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αναφέροντας ότι οι χαμηλές αποδοχές λειτουργών της Παιδείας, αλλά και των γιατρών, αποτρέπουν σχεδόν όλους τους υποψηφίους από το να επιλέξουν τα Κύθηρα ως τόπο εργασίας.

Η απάντηση για τις αυξήσεις των Αρχιερέων

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ τοποθετήθηκε μετά τις αντιδράσεις για το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει αύξηση των μηνιαίων μικτών αποδοχών του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών στο επίπεδο των 4.671,90 ευρώ.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι η είδηση προκάλεσε δυσμενή σχόλια, παράπονα και επικρίσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο χαμηλών μισθών, συντάξεων, ακρίβειας και οικονομικών δυσκολιών για μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

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«Εν καιρώ πενίας και στερήσεων»

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Σεραφείμ αναφέρει ότι «εν καιρώ πενίας και στερήσεων» εμφανίστηκε η ευνοϊκή μεταχείριση του Αρχιερατικού Σώματος από την Πολιτεία. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει, ο θόρυβος που προκλήθηκε ήταν αναμενόμενος.

Παράλληλα, ζητά οι κρίσεις να μην είναι απόλυτες, υποστηρίζοντας ότι μια αύξηση μισθοδοσίας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σημαίνει και αύξηση φιλανθρωπικής διακονίας.

Η δέσμευση για τη «Φιλοστοργία»

Ο Μητροπολίτης Κυθήρων δηλώνει ότι, εφόσον ψηφιστεί η προβλεπόμενη αύξηση των αποδοχών, το επιπλέον ποσό, εκτός από ένα μικρό μέρος που θα κρατείται για έκτακτες ανάγκες βοήθειας, θα κατατίθεται με πάγια εντολή στον λογαριασμό του κοινωφελούς φιλανθρωπικού σωματείου «Φιλοστοργία – Τσιριγώτικη Κοινωνική Φροντίδα».

Το σωματείο, όπως αναφέρει, έχει ως βασικούς στόχους την Υγεία και την Παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος θέτει ως προτεραιότητα τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών που θα βοηθήσουν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργήσουν στο νησί.

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Το πρόβλημα με τους εκπαιδευτικούς στα Κύθηρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά του στους εκπαιδευτικούς. Ο Μητροπολίτης επισημαίνει ότι, παρά την ύπαρξη σχολείων, έχει προκύψει επιτακτική ανάγκη στέγασης των εκπαιδευτικών που καλούνται να υπηρετήσουν στα Κύθηρα.

Όπως υπογραμμίζει, οι χαμηλές αποδοχές των λειτουργών της Παιδείας αποτρέπουν σχεδόν όλους τους υποψηφίους από το να επιλέξουν το νησί ως τόπο εργασίας. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών για μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Κατοικίες και επιδόματα ως κίνητρο

Ο κ. Σεραφείμ αναφέρει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν κατοικίες και κάποια επιδόματα, ώστε να δημιουργηθούν ουσιαστικά κίνητρα για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η ανάγκη άμεσης κατασκευής καταλυμάτων παρουσιάζεται ως κρίσιμη για τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών στο νησί.

Η παρέμβασή του αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τα Κύθηρα, αλλά συνολικά πολλές νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Το κόστος στέγασης και οι χαμηλές αποδοχές κάνουν όλο και πιο δύσκολη την προσέλκυση προσωπικού στην εκπαίδευση και την υγεία.

Τι προβλέπει το άρθρο 56

Το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει ότι οι συνολικές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών ορίζονται στο 90% του ανώτατου ορίου αποδοχών, δηλαδή στα 4.671,90 ευρώ.

Με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία, οι σημερινές μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κινούνται περίπου από 2.840 έως 2.915 ευρώ, ενώ των Μητροπολιτών από 2.400 έως 2.475 ευρώ. Η νέα ρύθμιση οδηγεί σε αυξήσεις από 60,27% έως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και από 88,8% έως 94,65% για κάθε Μητροπολίτη.

Η ουσία της παρέμβασης

Πέρα από την αντιπαράθεση για τις αυξήσεις, η παρέμβαση του Μητροπολίτη Κυθήρων αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης σε κρίσιμους τομείς, όπως η Παιδεία και η Υγεία. Η έλλειψη κατοικιών, οι χαμηλές αποδοχές και το κόστος διαβίωσης μετατρέπονται σε εμπόδια για όσους θα μπορούσαν να υπηρετήσουν στο νησί.

Το ζήτημα των εκπαιδευτικών στα Κύθηρα παρουσιάζεται ως άμεση ανάγκη. Χωρίς στέγαση, οικονομικά κίνητρα και ουσιαστική στήριξη, οι σχολικές μονάδες κινδυνεύουν να ξεκινούν τη χρονιά με κενά που παραμένουν για μήνες.