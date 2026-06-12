Υπουργείο Παιδείας: Τι αλλάζει στις αναθέσεις μαθημάτων Ειδικής Αγωγής

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Νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζει τις αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με ισχύ από το σχολικό έτος 2026-2027.

Νέα υπουργική απόφαση για τις αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια και τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθορίζοντας το πλαίσιο που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση, με αριθμό 72559/Δ3, φέρει την υπογραφή της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και αφορά τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις των Γυμνασίων ΕΑΕ, καθώς και τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις των Λυκείων ΕΑΕ.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η απόφαση καθορίζει τις αναθέσεις των μαθημάτων ανά διδακτικό αντικείμενο και ανά κλάδο εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει Α’ ανάθεση, Β’ ανάθεση και, όπου προβλέπεται, Γ’ ανάθεση.

Το πλαίσιο αφορά τόσο τα μαθήματα γενικής παιδείας όσο και τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού στο Λύκειο ΕΑΕ. Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται ποιοι κλάδοι εκπαιδευτικών μπορούν να διδάσκουν κάθε μάθημα στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

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Οι αναθέσεις στο Γυμνάσιο ΕΑΕ

Στο Γυμνάσιο ΕΑΕ, βασικά μαθήματα όπως η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, η Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02.

Τα Μαθηματικά έχουν ως Α’ ανάθεση τον κλάδο ΠΕ03, ενώ προβλέπονται και Β’ ή Γ’ αναθέσεις για άλλους κλάδους, σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης. Αντίστοιχα, για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών προβλέπονται αναθέσεις σε κλάδους ΠΕ04 και συναφείς ειδικότητες.

Τι ισχύει για Εργαστήρια Δεξιοτήτων και ΣΕΠ

Για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο ΕΑΕ προβλέπεται συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων, όπως Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνικών Επιστημών, Μουσικής, Οικονομίας, Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής και άλλων κλάδων.

Ειδικά για τη Γ’ Γυμνασίου ΕΑΕ και τη θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τα σχετικά προσόντα τους.

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Οι αναθέσεις στο Λύκειο ΕΑΕ

Στο Λύκειο ΕΑΕ, η απόφαση καθορίζει αναθέσεις για τα μαθήματα γενικής παιδείας και για τις ομάδες προσανατολισμού. Στην Α’ τάξη, η Ελληνική Γλώσσα ανατίθεται σε ΠΕ02, τα Μαθηματικά σε ΠΕ03 και οι Φυσικές Επιστήμες σε κλάδους ΠΕ04 και συναφείς ειδικότητες.

Στη Β’ και στη Γ’ τάξη περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα ομάδων προσανατολισμού. Για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα Αρχαία, η Ιστορία και τα Λατινικά ανατίθενται σε ΠΕ02, ενώ για τις Θετικές Σπουδές προβλέπονται αναθέσεις σε κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.

Τα μαθήματα προσανατολισμού στη Γ’ Λυκείου ΕΑΕ

Στη Γ’ Λυκείου ΕΑΕ, για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, τα Μαθηματικά ή η Βιολογία ανατίθενται σε ΠΕ03 και ΠΕ04, ανάλογα με το μάθημα και την ειδικότητα που προβλέπεται.

Για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, τα Μαθηματικά ανατίθενται σε ΠΕ03, η Οικονομία σε ΠΕ80, με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09, και η Πληροφορική σε ΠΕ86.

Η σειρά προτεραιότητας για τις αναθέσεις

Στις οδηγίες της απόφασης ορίζεται ότι με τα μαθήματα πρώτης ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Με τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι ώρες πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 11 διδακτικές ώρες, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τι γίνεται με τα κενά μετά τις 30 Σεπτεμβρίου

Η Γ’ ανάθεση ενεργοποιείται μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Η διαδικασία ακολουθεί την ίδια σειρά που προβλέπεται για την πρώτη και τη δεύτερη ανάθεση.

Επίσης, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που παραμένουν ακάλυπτες στο σχολείο, στο σχολικό συγκρότημα, σε όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι ώρες δεύτερης ανάθεσης ή δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις 11, έπειτα από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Από πότε ισχύει η απόφαση

Με τη νέα απόφαση καταργούνται οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις 102497/Δ3/31-07-2020 και 128431/Δ3/13-10-2025, που ρύθμιζαν το ίδιο πεδίο.

Η ισχύς της νέας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2026-2027. Η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ οριστικοποιεί το νέο πλαίσιο αναθέσεων για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.