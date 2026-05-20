Ειδική αγωγή: Αντιδράσεις για τους «κόφτες» του ΕΟΠΥΥ στις θεραπείες και τις αποζημιώσεις

Στη Βουλή οι περιορισμοί στις θεραπείες ειδικής αγωγής, καθώς ζητώνται απαντήσεις για τους ψηφιακούς «κόφτες», τις αποζημιώσεις και τον αποκλεισμό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Η πρόσβαση παιδιών και εφήβων σε θεραπείες ειδικής αγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Πέτρος Παππάς προς τον Υπουργό Υγείας, με αφορμή τις προβλέψεις του ΦΕΚ Β’ 386/2026 για τον ΕΟΠΥΥ.

Στην ερώτηση, που κατατέθηκε στις 18 Μαΐου 2026, γίνεται λόγος για «αυθαίρετους ψηφιακούς κόφτες» στο σύστημα, οι οποίοι, σύμφωνα με τον βουλευτή, περιορίζουν τη θεραπευτική υποστήριξη παιδιών με νευροαναπτυξιακές, κινητικές και μαθησιακές δυσκολίες. Το θέμα αφορά χιλιάδες οικογένειες που καλούνται να καλύψουν μεγάλο μέρος του κόστους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για υποστήριξη της παιδικής και εφηβικής ψυχικής υγείας εμφανίζονται αυξημένες.

Οι περιορισμοί στις λογοθεραπείες

Στο επίκεντρο της ερώτησης βρίσκονται οι κωδικοί F98.5 και F98.6, που αφορούν τον τραυλισμό και την ταχυλαλία. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι η κάλυψη για λογοθεραπεία διακόπτεται οριστικά όταν ένα παιδί έχει λάβει συνολικά τέσσερα έτη ηλεκτρονικών γνωματεύσεων.

Ο Πέτρος Παππάς χαρακτηρίζει τη ρύθμιση οριζόντια και αυθαίρετη, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει τις διαταραχές λόγου σαν να έχουν προκαθορισμένη διάρκεια. Όπως επισημαίνει, η πραγματική θεραπευτική πορεία κάθε παιδιού δεν μπορεί να κρίνεται με ένα ενιαίο χρονικό όριο, αλλά με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες και την επιστημονική αξιολόγηση των ειδικών.

Τι αναφέρεται για παθήσεις της περιγεννητικής περιόδου

Η ερώτηση αναφέρεται και σε παθήσεις που συνδέονται με την περιγεννητική περίοδο, όπως η συγγενής υπερτονία και η συγγενής υποτονία. Σύμφωνα με το κείμενο, για κρίσιμους κωδικούς προβλέπεται ανώτατο ηλικιακό όριο έγκρισης θεραπειών στα δύο έτη ζωής.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι η πρόβλεψη αυτή δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη πολυετούς παρακολούθησης και αποκατάστασης. Υποστηρίζει ότι η θεραπευτική παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις δεν εξαντλείται στα πρώτα χρόνια ζωής, καθώς οι ανάγκες των παιδιών μπορεί να συνεχίζονται και να διαφοροποιούνται όσο μεγαλώνουν.

Εκτός αποζημίωσης οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα των ειδικών μαθησιακών διαταραχών, όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία και η δυσαριθμησία. Σύμφωνα με την ερώτηση, οι συγκεκριμένες δυσκολίες εξακολουθούν να μην καλύπτονται με αποζημίωση, παρότι επηρεάζουν όχι μόνο τη σχολική επίδοση, αλλά και την αυτοεκτίμηση, την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη των παιδιών.

Ο Πέτρος Παππάς τονίζει ότι η έλλειψη έγκαιρης και επαρκούς υποστήριξης μπορεί να οδηγήσει σε σχολικό αποκλεισμό, φαινόμενα εκφοβισμού, έντονο άγχος, κατάθλιψη και σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση κατά την εφηβεία. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από το Υπουργείο Υγείας να εξηγήσει γιατί ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να μην παρέχει καμία αποζημίωση για τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Το κόστος για τις οικογένειες

Στην κοινοβουλευτική ερώτηση επισημαίνεται ότι η κρατική αποζημίωση παραμένει στα 15 ευρώ ανά συνεδρία, ενώ το πραγματικό κόστος στην αγορά αναφέρεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 35 και 40 ευρώ. Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον βουλευτή, μεταφέρει μεγάλο μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης στις οικογένειες.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση δημιουργεί κοινωνικό και ταξικό διαχωρισμό, καθώς η συνέχιση των θεραπειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική δυνατότητα των γονέων. Για πολλές οικογένειες, η διακοπή της θεραπευτικής υποστήριξης δεν παρουσιάζεται ως επιλογή, αλλά ως αναγκαστική συνέπεια της οικονομικής αδυναμίας.

Οι ψυχοθεραπείες για εφήβους με ΔΕΠΥ

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στους κωδικούς F90.0 και F90.1, που αφορούν τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Σύμφωνα με την ερώτηση, οι έφηβοι άνω των 12 ετών δικαιούνται πλέον έως οκτώ ψυχοθεραπείες.

Ο βουλευτής χαρακτηρίζει την πρόβλεψη αυτή ακραία περικοπή, υποστηρίζοντας ότι η εφηβεία είναι κρίσιμη περίοδος για παιδιά με ΔΕΠΥ. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε παρορμητικότητα, συναισθηματικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά και καταθλιπτικά φαινόμενα, τα οποία, όπως σημειώνεται, απαιτούν ουσιαστική και όχι περιορισμένη υποστήριξη.

Με την ερώτησή του, ο Πέτρος Παππάς ζητά από το Υπουργείο Υγείας να απαντήσει πώς δικαιολογείται ο αποκλεισμός παιδιών από λογοθεραπείες μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών γνωματεύσεων, ανεξάρτητα από την πραγματική θεραπευτική ανάγκη τους.

Παράλληλα, ζητά εξηγήσεις για τη μη αποζημίωση των ειδικών μαθησιακών διαταραχών, για τα επιστημονικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε ο περιορισμός των ψυχοθεραπειών για εφήβους με ΔΕΠΥ και για το αν το Υπουργείο συνδέει τις περικοπές στην ειδική αγωγή με την επιβάρυνση της εφηβικής ψυχικής υγείας.

Τέλος, θέτει το ερώτημα αν το Υπουργείο προτίθεται να αποσύρει τους ψηφιακούς «κόφτες» του ΦΕΚ Β’ 386/2026 και να προχωρήσει σε ουσιαστική αναπροσαρμογή της αποζημίωσης των θεραπευτικών συνεδριών, ώστε να περιοριστεί το οικονομικό βάρος για τις οικογένειες παιδιών που έχουν ανάγκη από υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

