Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία: Στη Βουλή το θέμα

Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών σε δημοτικά σχολεία της Πετρούπολης φέρνουν στη Βουλή το ζήτημα της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων λίγο πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Με ερώτησή της προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, ζητά απαντήσεις για τα κενά που καταγράφονται στα 4ο, 6ο, 8ο και 12ο Δημοτικά της πόλης.

Στην ερώτηση γίνεται αναφορά σε ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης, σύμφωνα με την οποία η Δημοτική Αρχή ενημερώθηκε από γονείς για εκπαιδευτικά κενά και στη συνέχεια επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και τους αρμόδιους φορείς. Όπως επισημαίνεται, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών έως το τέλος της χρονιάς, ενώ η μερική κάλυψη των κενών θα εξαρτηθεί από πιθανές επιστροφές εκπαιδευτικών από αναρρωτικές άδειες.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου Πετρούπολης Αττικής, στις 8/5/2026, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικών Σταθμών, επικοινώνησαν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και τους αρμόδιους φορείς, κατόπιν γνωστοποίησης στη Δημοτική Αρχή από την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων και τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού πως υπάρχουν εκπαιδευτικά κενά στα 4ο, 6ο, 8ο και 12ο Δημοτικά της πόλης.

Η ενημέρωση που έλαβαν είναι ότι δεν πρόκειται να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα αξιοποιηθούν, για μερική κάλυψη των κενών, όσοι τυχόν επιστρέψουν από αναρρωτικές άδειες. Ο Δήμαρχος, σε δήλωσή του, κάνει λόγο για μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικούς, τεράστιες ελλείψεις στην ειδική εκπαίδευση, από την αρχή του χρόνου και χαρακτηρίζει την κατάσταση διαχρονική.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και επειδή είναι ανεπίτρεπτο να φτάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και να υπάρχουν σχολεία χωρίς δασκάλους, τα κενά διαταράσσουν την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, την καθημερινότητα των μαθητών, των γονιών και των ίδιων των σχολείων και προφανώς, η κάλυψη των κενών δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1.Πού οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στην κάλυψη των κενών των σχολείων της Πετρούπολης;

2.Πόσες ώρες μαθημάτων χάθηκαν από την αρχή της χρονιάς στα εν λόγω σχολεία;

3.Προτίθεσθε να παρέμβετε ώστε να καλυφθούν άμεσα, τα εκπαιδευτικά κενά στα εν λόγω σχολεία;

4.Με ποιο τρόπο θα καλυφθούν τα μαθησιακά κενά των μαθητριών και των μαθητών;

5.Πώς χαρακτηρίζετε την απάντηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, “για μερική κάλυψη των κενών, από όσους τυχόν επιστρέψουν από αναρρωτικές άδειες”;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ