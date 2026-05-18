Σχολεία: Στο μικροσκόπιο κόστος, πόροι και ανάγκες σε όλη τη χώρα

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τα Πανεπιστήμια να εκπονήσουν επιστημονική μελέτη για τα οικονομικά της εκπαίδευσης, με στόχο αποφάσεις για το σχολικό δίκτυο βασισμένες σε δεδομένα, διαφάνεια και τεκμηρίωση.

Νέα εθνική στρατηγική για το σχολικό δίκτυο προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με στόχο οι αποφάσεις για τη δημόσια εκπαίδευση να στηρίζονται σε δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΑΙΘΑ απευθύνει πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την εκπόνηση εξειδικευμένης επιστημονικής μελέτης σχετικά με τα οικονομικά της εκπαίδευσης και το πραγματικό λειτουργικό αποτύπωμα των σχολικών μονάδων.

Στόχος ένα αξιόπιστο εργαλείο για τις αποφάσεις

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου εργαλείου ανάλυσης και τεκμηρίωσης.

Μέσα από τη μελέτη, το ΥΠΑΙΘΑ επιδιώκει να υποστηρίξει τις πολιτικές αποφάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κατεύθυνση είναι ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων της Πολιτείας στη σχολική εκπαίδευση να γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Τι δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανέφερε ότι ανοίγει για πρώτη φορά το κεφάλαιο των οικονομικών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η Πολιτεία να αποκτήσει πλήρη εικόνα του πραγματικού λειτουργικού αποτυπώματος των σχολικών μονάδων, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε αποσπασματικές εκτιμήσεις.

Η Σοφία Ζαχαράκη συνέδεσε την πρωτοβουλία με τη δικαιότερη κατανομή πόρων, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και τη λήψη καλύτερων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο εκπαιδευτικός χάρτης και οι αλλαγές στα σχολεία

Σύμφωνα με την υπουργό, σε μια περίοδο μεγάλων δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, είναι αναγκαία η πλήρης καταγραφή και ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού χάρτη.

Η διαδικασία αυτή θα βασιστεί σε συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια. Για πρώτη φορά, όπως υπογραμμίζεται, επιχειρείται να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς λειτουργούν στην πράξη οι σχολικές μονάδες.

Το ζητούμενο είναι οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται με αποσπασματικό τρόπο, αλλά με βάση πραγματικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις συνθήκες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι δείκτες που θα αναπτυχθούν

Η πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και δεικτών για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων, καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

Στη μελέτη θα καταγραφούν επίσης δείκτες αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση στις ανάγκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Οι ανάγκες νησιωτικών και ορεινών περιοχών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δημογραφικές μεταβολές που επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία πολλών σχολικών μονάδων στη χώρα.

Η μελέτη θα εξετάσει τις ανάγκες που δημιουργούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι νησιωτικές και οι ορεινές, ώστε ο σχεδιασμός του σχολικού χάρτη να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Η καταγραφή αυτών των δεδομένων αναμένεται να συμβάλει σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις και σε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων στην εκπαίδευση.

Τι θα εξετάσει η μελέτη

Η επιστημονική μελέτη θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις παραμέτρους κόστους λειτουργίας σχολικών μονάδων διαφορετικού μεγέθους και γεωγραφικής θέσης.

Θα αναλύσει επίσης τη σχέση ανάμεσα στη σχολική πληρότητα, το μεταφορικό κόστος και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παράλληλα, θα εξεταστούν εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης του σχολικού χάρτη, με βάση παιδαγωγικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να λειτουργήσουν ως εργαλείο τεκμηρίωσης για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στόχος είναι να ενισχυθούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ.