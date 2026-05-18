Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026: Προσοχή! Λήγουν οι αιτήσεις για τα voucher διακοπών

Πίνακας περιεχομένων

Οι αιτήσεις για τα Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026 λήγουν σήμερα, 18 Μαΐου, με την οικονομική ενίσχυση να φτάνει τα 300 ευρώ για τη Χίο και τα 250 ευρώ για τα Κύθηρα.

Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026 βρίσκονται στην τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, καθώς η προθεσμία λήγει σήμερα, 18 Μαΐου, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω του vouchers.gov.gr.

Τα δύο προγράμματα αφορούν συνολικά 3.000 δικαιούχους για τη Χίο και 3.600 δικαιούχους για τα Κύθηρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και με οικονομική ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ για τη Χίο και τα 250 ευρώ για τα Κύθηρα.

Τα ποσά και οι περίοδοι του προγράμματος

Η ενίσχυση για όσους επιλέξουν τη Χίο ανέρχεται σε 300 ευρώ, ενώ για όσους επιλέξουν τα Κύθηρα το ποσό διαμορφώνεται στα 250 ευρώ.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει σε δύο χρονικές φάσεις. Η πρώτη αφορά την περίοδο από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και η δεύτερη την περίοδο από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026.

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα κονδύλια από την πρώτη περίοδο, αυτά θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης.

Πόσες αιτήσεις μπορεί να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό. Μπορεί, ωστόσο, να δηλώσει συμμετοχή είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος.

Η επιδότηση θα αφορά τελικά έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν κάποιος δηλώσει και τις δύο φάσεις, η επιλογή του θα αφορά μία συγκεκριμένη περίοδο.

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και του gov.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στη διάθεσή του τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων του.

Στη συνέχεια, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Τα στοιχεία αυτά πιστοποιούνται μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μίας χρήσης, OTP, που αποστέλλεται στον δικαιούχο.

Αφού ολοκληρωθεί η πιστοποίηση, ο αιτών επιλέγει τον προορισμό που επιθυμεί, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις στις οποίες θέλει να συμμετάσχει.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις στην αίτηση

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοί του δεν έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2025-2026.

Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 ή σε συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Επιπλέον, ο αιτών δηλώνει ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοί του δεν έχουν κύρια κατοικία στη Χίο ή στα Κύθηρα, ανάλογα με τον προορισμό που επιλέγεται, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του δικαιούχου και των ωφελούμενών του.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο ούτε η ανάληψή του. Οι σχετικές δηλώσεις στην αίτηση έχουν ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου τους.

Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, από το οποίο ζητά την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ποσού.

Αίτηση και μέσω ΚΕΠ

Εκτός από την ηλεκτρονική διαδικασία, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, με τον αριθμό κινητού να πρέπει στη συνέχεια να πιστοποιηθεί.

Ακολούθως, η αίτηση προχωρά με βάση την ίδια διαδικασία που ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή μέσω της πλατφόρμας.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αιτούντες

Κάθε κινητό τηλέφωνο ή και κάθε email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αίτηση. Επίσης, κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων αιτήσεων, ούτε η ανάκληση ή η διαγραφή αίτησης που έχει ήδη υποβληθεί.

Η άυλη ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτήν.

Πώς θα δείτε αν είστε δικαιούχοι

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων, χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους και τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους.

Εναλλακτικά, μπορούν να συνδεθούν στην εφαρμογή και να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διαπιστώσουν αν έχουν επιλεγεί τελικά στο πρόγραμμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του 2024.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας από τους δύο, όταν υπάρχει χωριστή δήλωση.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 και 2026-2027, όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα για το ίδιο διάστημα, καθώς και όσοι δηλώνουν ως κύρια κατοικία τη Χίο ή τα Κύθηρα.