Πανελλήνιες 2026: Γιατί δεν αρκεί να πεις σε έναν μαθητή «μην αγχώνεσαι» – Tι λένε οι ειδικοί για την πίεση σε παιδιά και γονείς

Τα ΚΕΔΑΣΥ δέχονται κλήσεις από μαθητές και γονείς ενόψει των Πανελληνίων, με βασικό ζήτημα το άγχος και την ανάγκη ψυχολογικής στήριξης.

Πανελλήνιες με αυξημένο άγχος, έντονη ανασφάλεια και ανάγκη άμεσης στήριξης βιώνουν πολλοί μαθητές και γονείς, λίγο πριν από την έναρξη των εξετάσεων, όπως προκύπτει από τις κλήσεις που δέχονται τα ΚΕΔΑΣΥ.

Οι γραμμές των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης παραμένουν ανοιχτές για όσους χρειάζονται βοήθεια, με τους ειδικούς να επιχειρούν να ηρεμήσουν την κατάσταση, να ακούσουν τους μαθητές και να καθοδηγήσουν τις οικογένειες στη διαχείριση αυτής της απαιτητικής περιόδου.

Το άγχος στο επίκεντρο των κλήσεων

Σύμφωνα με τον Πέτρο Σταγιόπουλο, προϊστάμενο στο 1ο ΚΕΔΑΣΥ Α’ Θεσσαλονίκης, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται μεγάλη αύξηση στις κλήσεις. Οι γραμμές λειτουργούν από τις 08:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, για όποιον χρειάζεται βοήθεια και στήριξη.

Ο ίδιος επισημαίνει στα Νέα ότι το βασικό θέμα που αναδεικνύεται στις επικοινωνίες είναι το άγχος, τόσο από την πλευρά των παιδιών όσο και από την πλευρά των γονέων. Όσο πλησιάζουν οι εξετάσεις, η ένταση μεγαλώνει, με τα ΚΕΔΑΣΥ να δηλώνουν έτοιμα να ανταποκριθούν.

Όπως τονίζει, οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν ότι υπάρχει στήριξη και ότι οι Πανελλήνιες δεν αποτελούν το τέλος του κόσμου. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για μια μάχη στην οποία κάποιος μπορεί να κερδίσει και κάποιος να χάσει.

Τι λένε οι μαθητές όταν ζητούν βοήθεια

Η Φίλια Πετροπούλου, ψυχολόγος στο ΚΕΔΑΣΥ Χανίων, εξηγεί ότι όταν ένας μαθητής καλεί ένα Κέντρο, αυτό δείχνει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Στις κλήσεις, οι μαθητές εκφράζουν κυρίως αρνητικές σκέψεις. Λένε ότι δεν θα πετύχουν, ότι δεν θα τα καταφέρουν ή ότι έχουν πολύ έντονο άγχος. Παράλληλα, υπάρχουν και γονείς που επικοινωνούν επειδή δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

Ορισμένοι γονείς ζητούν συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, αλλά κυρίως για το πώς πρέπει να χειριστούν την περίοδο των εξετάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σημειώνεται, οι μαθητές εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα, ακόμη και σωματικά.

Η πρώτη παρέμβαση των ειδικών

Όπως αναφέρει η κα Πετροπούλου, οι ειδικοί παραμένουν στη γραμμή για όσο χρειαστεί, είτε πρόκειται για παιδί είτε για γονέα. Το πρώτο ζητούμενο είναι να ηρεμήσει η κατάσταση και να μετατοπιστεί η σκέψη προς πιο θετικές και αισιόδοξες κατευθύνσεις.

Οι συμβουλές προς τους γονείς επικεντρώνονται στην καλή προετοιμασία, στην οργάνωση, στη σωστή άσκηση και κυρίως στη δημιουργία ενός χαλαρού περιβάλλοντος στο σπίτι. Η στάση της οικογένειας θεωρείται κρίσιμη για τη διαχείριση της πίεσης.

Σε περιπτώσεις όπου ένας μαθητής καλεί πανικόβλητος και έχει χάσει τον έλεγχο από το άγχος, ο ψυχολόγος προσπαθεί αρχικά να διαπιστώσει εάν πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, όπως εξηγεί ο κ. Σταγιόπουλος.

Πότε χρειάζεται παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες

Στις μεμονωμένες περιπτώσεις που κρίνονται πιο σοβαρές, οι ειδικοί παραπέμπουν τον μαθητή ή τον γονέα σε αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες και κέντρα ψυχικής υγείας. Παράλληλα, παρέχουν άμεση ενημέρωση για το πού μπορούν να απευθυνθούν.

Ο κ. Σταγιόπουλος υπογραμμίζει ότι το άγχος δεν είναι κάτι απλό, καθώς μπορεί να προκαλέσει ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως σφίξιμο στο στομάχι. Στόχος της πρώτης επικοινωνίας είναι να χαλαρώσει ο άνθρωπος που καλεί, ώστε να γίνει σαφές τι ακριβώς θέλει να πει.

Η Γεωργία Βλάχου, προϊστάμενη στο ΚΕΔΑΣΥ Λευκάδας, επισημαίνει ότι ένας μαθητής δεν βοηθιέται απλώς με τη φράση «μην αγχώνεσαι». Όπως εξηγεί, η διαχείριση της πίεσης δεν είναι τόσο απλή.

Ο ρόλος των γονέων στην πίεση των παιδιών

Η κα Βλάχου σημειώνει ότι όσο δεν αλλάζουν ορισμένες συμπεριφορές, η περίοδος των Πανελληνίων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ακόμη και όταν οι γονείς ενεργούν με καλή πρόθεση, μπορεί να επιβαρύνουν άθελά τους το παιδί.

Ως παράδειγμα αναφέρει την περίπτωση γονέα που διαθέτει πολλά χρήματα για να βοηθήσει το παιδί του να περάσει στις Πανελλαδικές. Παρότι η πρόθεση μπορεί να είναι θετική, ο μαθητής ενδέχεται να πιεστεί περισσότερο, θεωρώντας ότι πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει επειδή οι γονείς του κάνουν θυσίες.

Υπάρχουν, όπως τονίζει, γονείς που δεν αντιλαμβάνονται ότι διαχειρίζονται λάθος την κατάσταση και για αυτό απευθύνονται στα ΚΕΔΑΣΥ. Η ανάγκη καθοδήγησης δεν αφορά μόνο τους μαθητές, αλλά και τις οικογένειες που βρίσκονται δίπλα τους.

Μεγαλύτερη ανασφάλεια για το μέλλον

Απαντώντας στο αν έχει διαπιστώσει αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών με τα χρόνια, η κα Βλάχου αναφέρει ότι θεωρεί μεγαλύτερη την ανασφάλεια των παιδιών. Οι μαθητές σκέφτονται τι θα κάνουν μετά, πώς θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και αν θα μπορέσουν να βρουν δουλειά.

Η ίδια σημειώνει ότι ακόμη και η χαρά των μαθητών που τελικά τα καταφέρνουν στις Πανελλαδικές δεν είναι ίδια. Είναι φανερό, όπως λέει, ότι τους απασχολούν πολλά ζητήματα, ενώ μεγαλύτερη φαίνεται να είναι και η ανασφάλεια των γονέων.

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει από τους ειδικούς είναι ότι μαθητές και γονείς πρέπει να αντιληφθούν πως η ζωή δεν σταματά στις Πανελλήνιες. Οι εξετάσεις είναι μια σημαντική διαδικασία, αλλά δεν μπορούν να καθορίζουν από μόνες τους ολόκληρη την πορεία ενός παιδιού.