Ζαχαράκη: Έχω ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι μετά το σχολείο

Πίνακας περιεχομένων

Η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ κάλεσε τους μαθητές να ζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται πίεση, ενώ αναφέρθηκε στις Πανελλαδικές, στο ψηφιακό φροντιστήριο, στο Εθνικό Απολυτήριο και στην ασφάλεια των πανεπιστημίων.

Η Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε έκκληση προς τους μαθητές να μιλούν και να αναζητούν βοήθεια όταν νιώθουν πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews. Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία των νέων, ενόψει και των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης μέσα και έξω από το σχολείο.

Η υπουργός σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, καθώς, όπως είπε, ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο έχει τετραπλασιαστεί από το 2019. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι διαθέσιμοι ειδικοί δεν επαρκούν ακόμη για όλες τις σχολικές μονάδες.

Το μήνυμα προς τους μαθητές πριν τις Πανελλαδικές

Η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε τους μαθητές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη δομή υποστήριξης όταν αισθάνονται ότι δυσκολεύονται. Αναφέρθηκε σε ψυχολόγους, γραμμές βοήθειας και στο ψηφιακό φροντιστήριο, περιγράφοντας ένα πλέγμα εκπαιδευτικής και ψυχολογικής στήριξης.

Με αφορμή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ζήτησε ψυχραιμία και αποφόρτιση. Τόνισε ότι η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική διαδρομή για έναν μαθητή μετά το σχολείο.

«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετά το σχολείο»

Η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πως υπάρχουν πολλές επιλογές μετά την ολοκλήρωση του σχολείου. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και τη δυνατότητα επαναπροσπάθειας μέσα από νέες επιλογές.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις Πανελλήνιες 2026: Δείτε τι ορίζει νέο ΦΕΚ

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία στον δημόσιο λόγο ενόψει των εξετάσεων. Όπως σημείωσε, οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές για δεκάδες χιλιάδες μαθητές.

Η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. Η επιδίωξη είναι να υπάρχει τακτική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες.

Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται σοβαρά ζητήματα, όπως είπε, ενεργοποιείται διαδικασία παραπομπής σε εξειδικευμένες δομές. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεργασία με την οικογένεια, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην υποστήριξη του μαθητή.

Πανελλαδικές και ψηφιακό φροντιστήριο

Η υπουργός διαβεβαίωσε ότι ο μηχανισμός των Πανελλαδικών είναι έτοιμος. Όπως ανέφερε, η προετοιμασία ξεκινά μήνες νωρίτερα και αφορά εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα.

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε και στο ψηφιακό φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας. Είπε ότι ενισχύεται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις.

Πανελλήνιες 2026: Η τεχνολογία αλλάζει τις επιλογές σπουδών – Τα επαγγέλματα που αναδύονται

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα. Όπως είπε, θα ενισχυθεί περαιτέρω και η ψηφιακή υποστήριξη των μαθητών.

Το Εθνικό Απολυτήριο και η συζήτηση για το Λύκειο

Η υπουργός αναφέρθηκε στον εθνικό διάλογο για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Τόνισε ότι πρόκειται για μακρά και θεσμική διαδικασία, η οποία δεν συνδέεται με την τρέχουσα συγκυρία.

Όπως είπε, εξετάζονται σενάρια που περιλαμβάνουν ενίσχυση του ρόλου των βαθμών όλων των τάξεων του Λυκείου και όχι μόνο της Γ’ Λυκείου. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η εκπαιδευτική αξία και των τριών τάξεων.

Η αρμόδια επιτροπή, υπό τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξετάζει διεθνή μοντέλα και καλές πρακτικές. Οι τελικές εισηγήσεις αναμένονται μετά από εξαντλητική διαβούλευση.

Τι είπε για την κατάργηση των Πανελλαδικών ως μοναδικού συστήματος

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το Εθνικό Απολυτήριο, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως μοναδικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να προκύψει μέσα από θεσμικό διάλογο. Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν πρέπει να υπάρξουν αιφνιδιασμοί και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο.

Ασφάλεια στα πανεπιστήμια

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, με αφορμή πρόσφατα επεισόδια βίας. Τόνισε ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει κυρώσεις.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και στην απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρά σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ΑΕΙ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει πιστοποίηση σχεδίων ασφαλείας, τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων εισόδου και κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα μεγαλύτερα και πιο ευάλωτα πανεπιστήμια.

Υποδομές, εστίες και φοιτητική μέριμνα

Η υπουργός έκανε αναφορά και σε προγράμματα αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών. Όπως είπε, έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τακτική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, υπάρχουν επιπλέον κονδύλια για έργα ανακαίνισης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκών πόρων. Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης σε έργα για φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων νέων κλινών.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι ενισχύεται η φοιτητική σίτιση και μέριμνα. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών στα πανεπιστήμια.

Το πολιτικό μήνυμα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως συνέδριο απολογισμού και στοχοθεσίας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προσέρχεται με στόχο τη λογοδοσία.

Η υπουργός συνέδεσε το συνέδριο και με τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου έως το 2027. Η αναφορά αυτή εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της συνέντευξής της στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.