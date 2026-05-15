Κλειστά σχολεία 15/5: Δείτε πού

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε Λάρισα και Γρεβενά την Παρασκευή 15 Μαΐου, λόγω του εορτασμού του Αγίου Αχιλλίου, πολιούχου των συγκεκριμένων περιοχών.

Κλειστά σχολεία θα υπάρχουν σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, λόγω τοπικών εορτασμών και πολιούχων. Αν και δεν πρόκειται για πανελλαδική αργία, αρκετοί μαθητές θα έχουν ένα μικρό τριήμερο ξεκούρασης πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Οι σχολικές μονάδες που δεν θα λειτουργήσουν βρίσκονται σε περιοχές όπου τιμάται ο Άγιος Αχίλλιος. Η τοπική αργία αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ επηρεάζει και άλλες εκπαιδευτικές δομές εκτός σχολείου.

Πού δεν θα γίνουν μαθήματα

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Λάρισα και στα Γρεβενά. Η αναστολή λειτουργίας συνδέεται με τον εορτασμό του Αγίου Αχιλλίου, πολιούχου των συγκεκριμένων περιοχών.

Η αργία δεν ισχύει σε όλη τη χώρα, αλλά μόνο στις περιοχές όπου έχει τοπικό χαρακτήρα. Έτσι, οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, εκτός αν υπάρχει διαφορετική τοπική απόφαση.

Ποιες βαθμίδες αφορά η αργία

Η τοπική αργία αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσουν σχολικές μονάδες από την Πρωτοβάθμια έως και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις περιοχές που έχει ανακοινωθεί η αργία.

Οι μαθητές των συγκεκριμένων περιοχών δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή 15 Μαΐου. Με δεδομένο ότι ακολουθεί Σαββατοκύριακο, η αργία δημιουργεί για αρκετές οικογένειες ένα τριήμερο διάλειμμα.

Ποιες άλλες δομές επηρεάζονται

Εκτός από τα σχολεία, η αργία επηρεάζει και αρκετές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές. Σε αυτές περιλαμβάνονται φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και εκπαιδευτικά κέντρα.

Η λειτουργία των δομών αυτών συνδέεται με την τοπική αργία στις περιοχές όπου τιμάται ο πολιούχος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει για τη Λάρισα και τα Γρεβενά.

Γιατί κλείνουν τα σχολεία

Η αιτία για το κλείσιμο των σχολείων είναι ο εορτασμός του Αγίου Αχιλλίου. Ο Άγιος Αχίλλιος τιμάται ως πολιούχος στις συγκεκριμένες περιοχές, γι’ αυτό και η ημέρα έχει τοπικό χαρακτήρα αργίας.

Η αργία δεν συνδέεται με κάποια πανελλαδική απόφαση για όλα τα σχολεία. Αφορά μόνο τις περιοχές όπου ο τοπικός εορτασμός προβλέπει αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων.

