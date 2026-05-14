Συλλογικές Συμβάσεις: Τι αλλάζει και για ποιούς εργαζόμενους

Πίνακας περιεχομένων

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στο νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών και στην εκδήλωση «Rebrain Greece» στο Λονδίνο.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας, όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον ΑΝΤ1. Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε για την επέκταση των συμβάσεων στον επισιτισμό και στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων, για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο σχετικά με τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, καθώς και για την εκδήλωση «Rebrain Greece» στο Λονδίνο.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης στον επισιτισμό αφορά ουσιαστικά το 15% των μισθωτών της χώρας, καθώς οι εργαζόμενοι στον κλάδο ξεπερνούν τους 400.000. Όπως είπε, από την εφαρμογή της σύμβασης όλοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου κλάδου έχουν καλύτερους όρους εργασίας.

Τι σημαίνει η σύμβαση στον επισιτισμό

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον επισιτισμό υπεγράφη βάσει της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, διευκολύνει τόσο την υπογραφή όσο και την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι το αποτέλεσμα της νέας σύμβασης είναι υψηλότερος κατώτατος μισθός στον κλάδο. Πλέον, όπως είπε, ο κατώτατος μισθός κυμαίνεται από 930 έως 1.100 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιδόματα και προσαύξηση τριετιών.

Πάνω από 400.000 εργαζόμενοι με καλύτερους όρους

Μισθοί: Υπολογισμός της μισθοδοσίας εκπαιδευτικών από 1/6/2026

Η υπουργός τόνισε ότι η Συλλογική Σύμβαση διασφαλίζει καλύτερους όρους εργασίας για σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και σε άλλους κλάδους.

Όπως επισήμανε, η ενίσχυση των μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων είναι κρίσιμη σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια επιβαρύνει πολλά νοικοκυριά. Κατά την ίδια, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περιοριστούν κάποιες συνέπειες της διεθνούς κρίσης από το να αυξάνονται οι μισθοί.

Η επέκταση στα ζαχαρώδη προϊόντα

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε και στην επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης για τους εργαζόμενους στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων. Η αρχική σύμβαση αφορούσε 6.000 εργαζόμενους.

Με την απόφαση επέκτασης, όπως είπε η υπουργός, ο αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται αυξάνεται από 6.000 σε 23.000. Έτσι, τα οφέλη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επεκτείνονται και στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η αναφορά στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία

Νέα ρύθμιση για ενοίκια: Πώς γίνεται η απόδοση μισθίου και τα χρονοδιαγράμματα

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επένδυσε στη σύναψη συμφωνίας με τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, αντί να προχωρήσει μόνο σε νομοθέτηση από τη Βουλή. Όπως είπε, η συμφωνία προέκυψε από κοινού και ψηφίστηκε.

Η κ. Κεραμέως άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι η συμφωνία ψηφίστηκε χωρίς τις ψήφους της. Ειδικότερα ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε επί της αρχής την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στη Βουλή, παρότι, όπως είπε, είχε προηγηθεί συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων.

Το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές

Αναφερόμενη στη μισθολογική απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών, η υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, έχει τρία βασικά στοιχεία.

Το πρώτο είναι η ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, ώστε πριν από μια συνέντευξη ο υποψήφιος ή η υποψήφια να γνωρίζει την αμοιβή ή το εύρος αμοιβής. Το δεύτερο είναι ότι δεν θα επιτρέπονται προκηρύξεις θέσεων εργασίας για συγκεκριμένο φύλο, ενώ το τρίτο αφορά τη δυνατότητα εργαζομένων να ζητούν τις μισθολογικές δομές για όμοιες θέσεις εργασίας.

Οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι το Υπουργείο Εργασίας είχε πολλαπλές συναντήσεις με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως είπε, έχουν ήδη ενσωματωθεί πάνω από 50 προτάσεις τους στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι το νομοσχέδιο να γίνει καλύτερο, πιο λειτουργικό και πιο προστατευτικό για την αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες.

Το μήνυμα από το Rebrain Greece στο Λονδίνο

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην εκδήλωση «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το προηγούμενο Σάββατο. Όπως είπε, στην εκδήλωση συμμετείχαν 3.107 Έλληνες, οι οποίοι προσήλθαν για να συνομιλήσουν με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η εικόνα αυτή μιλά από μόνη της, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, 3.000 Έλληνες θέλουν να επιστρέψουν. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αλλάζει και γι’ αυτό όλο και περισσότεροι επιθυμούν να κάνουν συνεντεύξεις με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, αναζητώντας μια σοβαρή επαγγελματική ευκαιρία για να γυρίσουν.