«Κλείδωσαν» οι αυξήσεις: Ποιοί θα δουν και αναδρομικά στους μισθούς

Αυξήσεις 40 ευρώ στους μισθούς του Δημοσίου από 1η Απριλίου 2026, με αναδρομική ισχύ και εφαρμογή σε ευρύ φάσμα εργαζομένων.

Το δημόσιο εισέρχεται σε νέα μισθολογική φάση, καθώς από την 1η Απριλίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, οι οποίες θα αποτυπωθούν άμεσα στις επόμενες πληρωμές. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 40 ευρώ μηνιαίως και έχει αναδρομική ισχύ από την αρχή του μήνα.

Η ρύθμιση συνδέεται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και ενεργοποιείται μέσω σχετικής εγκυκλίου του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, που δίνει οδηγίες για άμεση εφαρμογή των αλλαγών στη μισθοδοσία.

Ποιους αφορά η αύξηση στους μισθούς

Η αύξηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, αφορά διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής διοίκησης, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο

Παράλληλα, περιλαμβάνει εργαζόμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ΔΕΚΟ, καθώς και δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, υγειονομικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η ρύθμιση καλύπτει επίσης μόνιμους, δόκιμους και συμβασιούχους υπαλλήλους.

Οι βασικές αλλαγές στους μισθούς

Η αύξηση είναι οριζόντια και εφαρμόζεται σε όλους τους βασικούς μισθούς όπως ίσχυαν έως τις 31 Μαρτίου 2026. Δεν ενσωματώνεται σε ειδικά μισθολόγια που λειτουργούν με συντελεστές, όπως αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επιπλέον, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η οδηγία προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας προβλέπει την άμεση ενεργοποίηση των αυξήσεων.

Παραδείγματα αυξήσεων και οικονομικό όφελος

Χαρακτηριστικά παραδείγματα δείχνουν την επίδραση της αύξησης στους μισθούς. Στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό Αστυνόμου Β΄ και 15 έτη υπηρεσίας θα δει τον βασικό μισθό του να αυξάνεται από 1.860 σε 1.900 ευρώ.

Αντίστοιχα, δόκιμοι υπαστυνόμοι και αστυφύλακες θα δουν αποδοχές να διαμορφώνονται από 713 σε 734 ευρώ και από 401 σε 415 ευρώ. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους, το συνολικό όφελος, σε συνδυασμό με φορολογικές ελαφρύνσεις, μπορεί να φτάσει έως και 107 ευρώ μηνιαίως.

Νέοι βασικοί μισθοί και ανώτατα όρια

Με τις νέες ρυθμίσεις, ο εισαγωγικός βασικός μισθός για νεοδιόριστο υπάλληλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αυξάνεται στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ίσχυαν μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η αύξηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,5%.

Παράλληλα, καθορίζονται νέα ανώτατα όρια αποδοχών, τα οποία φτάνουν έως 8.846,40 ευρώ για δικαστικούς λειτουργούς και προσωπικό του ΝΣΚ, 7.390 ευρώ για στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, 6.928 ευρώ για ιατρούς ΕΣΥ και 6.530 ευρώ για στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας.

Το συνολικό κόστος και η επίδραση στην οικονομία

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε 358 εκατ. ευρώ για το 2026. Σε συνδυασμό με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, το συνολικό όφελος για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η αναπροσαρμογή των μισθών ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων εργαζομένων και ευθυγραμμίζεται με τις εξελίξεις στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, διαμορφώνοντας ένα νέο μισθολογικό τοπίο.