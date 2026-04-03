Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο

Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό ετησίως φέρνει το 2026 για τη μεγάλη πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων, παρά τις πιέσεις από την ακρίβεια.

Οι αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για το 2026, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων θα δει βελτιώσεις στις αποδοχές της. Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν κυρίως από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Η επίδραση της αύξησης θα αποτυπωθεί πρακτικά στη μισθοδοσία του Μαΐου, ενώ τα ποσά που αντιστοιχούν στον Απρίλιο θα καταβληθούν αναδρομικά. Παράλληλα, η οριζόντια ενίσχυση ύψους 40 ευρώ μεικτά αρχίζει να εφαρμόζεται από τα τέλη Απριλίου, με αναδρομικότητα από την αρχή του μήνα.

Δημόσιο: Ποιοι επωφελούνται από τις αυξήσεις

Η πλειονότητα των εργαζομένων στο Δημόσιο επηρεάζεται θετικά από τα νέα μέτρα, καθώς περίπου 720.000 από τους συνολικά 850.000 μισθοδοτούμενους θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους. Σε ετήσια βάση, τα επιπλέον ποσά μεταφράζονται σε τουλάχιστον το 30% ενός μηνιαίου μισθού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και έναν ολόκληρο επιπλέον μισθό.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι εμφανίζονται οι εργαζόμενοι με παιδιά, καθώς και όσοι βρίσκονται στα πρώτα χρόνια υπηρεσίας τους. Αντίθετα, περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις έργου δεν εντάσσονται στο μισθολόγιο και δεν θα λάβουν καμία αύξηση.

Δημόσιο: Τα οικονομικά στοιχεία και το συνολικό όφελος

Η νέα αύξηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενισχύσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τα αρμόδια στοιχεία, αποτελούν την 35η μόνιμη παρέμβαση από το 2023 έως σήμερα. Στο διάστημα 2023-2026, οι συνολικές πρόσθετες αποδοχές ξεπερνούν τα 7,8 δισ. ευρώ.

Για το 2026, το άμεσο όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται σε 358 εκατ. ευρώ. Αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, όπως μειώσεις φόρων που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου, το συνολικό καθαρό όφελος εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου το 1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025.

Δημόσιο: Η πραγματική εικόνα πίσω από τις αυξήσεις

Παρά τις αυξήσεις, η οικονομική πραγματικότητα παραμένει πιεστική για τα νοικοκυριά. Η έντονη ακρίβεια, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του πολέμου, συνεχίζει να περιορίζει την αγοραστική δύναμη εργαζομένων και συνταξιούχων.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση διατηρούν υψηλό το κόστος ζωής, με αποτέλεσμα ακόμη και οι αυξήσεις να μην επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες. Μελέτες καταγράφουν ότι σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις βασικές μηνιαίες υποχρεώσεις, ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημόσιο: Η στάση για τον 13ο και 14ο μισθό

Στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, απορρίπτεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Όπως επισημαίνεται, το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης, που εκτιμάται μεταξύ 2,2 και 2,7 δισ. ευρώ ετησίως, δεν είναι συμβατό με τα διαθέσιμα περιθώρια.

Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν θα μπορούσαν να συνδυαστούν οι επιπλέον μισθοί με τις ήδη υλοποιούμενες αυξήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ ετησίως σε σύγκριση με το 2022.

Δημόσιο: Πώς αποτυπώνονται οι αυξήσεις σε πραγματικά ποσά

Τα παραδείγματα εργαζομένων δείχνουν με σαφήνεια την εξέλιξη των αποδοχών. Σε περιπτώσεις υπαλλήλων με πολυετή προϋπηρεσία και οικογενειακές υποχρεώσεις, οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές αυξάνονται αισθητά, ενώ το ετήσιο όφελος μπορεί να ξεπερνά τα 700 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, νεότεροι εργαζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία ή στελέχη σε θέσεις ευθύνης καταγράφουν επίσης αυξήσεις, με τις μηνιαίες βελτιώσεις να κυμαίνονται σε δεκάδες ευρώ και το ετήσιο όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Συνολικά, σε σχέση με το 2023, οι αυξήσεις αποτυπώνονται σε σημαντική ενίσχυση των καθαρών αποδοχών, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Με πληροφορίες από Τα Νέα