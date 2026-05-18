Πατίνια: Έρχεται πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση για πατίνια σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες και αυστηρότερα πρόστιμα για οχήματα εκτός προδιαγραφών.

Πλήρη απαγόρευση χρήσης πατινιών στον δρόμο για ανηλίκους κάτω των 18 ετών προανήγγειλε ο υφυπουργός Μεταφορών, μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», με αφορμή τα περιστατικά ατυχημάτων και τραυματισμών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στην υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες χρήστες, στα πρόστιμα για πατίνια εκτός προδιαγραφών, στις κάμερες στους δρόμους, στις αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και σε πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους στα πατίνια

Ο υφυπουργός Μεταφορών στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, σημειώνοντας ότι τον ανησυχεί το γεγονός πως πολλοί νέοι δεν δείχνουν διάθεση να αντιληφθούν ότι στον δρόμο υπάρχουν κανόνες.

Όπως είπε, υπάρχει Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τον οποίο οφείλουν να σέβονται όλοι όσοι κινούνται στον δρόμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί ανήλικοι αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία σαν βιντεοπαιχνίδι και όχι ως συνύπαρξη με αυτοκίνητα, μηχανές και άλλα οχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών στον δρόμο. Για τους ενήλικες, ανέφερε ότι θα υπάρξει υποχρεωτική ασφάλιση.

Ασφάλιση και πρόστιμα για πατίνια εκτός προδιαγραφών

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξήγησε ότι στις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης πατινιών υπάρχει ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Όπως ανέφερε, αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι εταιρείας ενοικίασης, μπορεί να δικαιούται αποζημίωση έως 50.000 ευρώ.

Η υποχρεωτική ασφάλιση, σύμφωνα με όσα είπε, θα επεκταθεί και στα ιδιόκτητα πατίνια, δηλαδή σε όσα αγοράζουν ιδιώτες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρά πρόστιμα για εμπορικές επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχει νόμος που ορίζει πως οι προδιαγραφές πρέπει να αφορούν ταχύτητες έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως είπε, αυτό τηρείται στα ενοικιαζόμενα πατίνια, αλλά όχι στα ιδιόκτητα.

Τα θανατηφόρα τροχαία και οι παραβιάσεις

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τα τροχαία, ο υφυπουργός Μεταφορών είπε ότι πέρσι, στα 517 θανατηφόρα τροχαία, δύο είχαν εμπλοκή με πατίνι. Χαρακτήρισε το γεγονός δυσάρεστο, προσθέτοντας όμως ότι τα σχετικά νούμερα είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Ευρώπη καταγράφονται συνολικά 150 θανατηφόρα. Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι τα ατυχήματα που συμβαίνουν συνδέονται με παραβιάσεις του ήδη ισχύοντος πλαισίου.

Για το τραγικό θανατηφόρο περιστατικό με τον ανήλικο στην Ηλεία, ανέφερε ότι προήλθε από παραβίαση των κανόνων που ήδη υπάρχουν. Ξεκαθάρισε ότι η κατεύθυνση δεν είναι να επιβληθούν απαγορεύσεις επειδή γίνονται παραβιάσεις, αλλά να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εκεί όπου εντοπίζεται πρόβλημα.

Τι είπε για τις πινακίδες στα πατίνια

Ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο τοποθέτησης πινακίδων στα πατίνια. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία θα απαιτούσε πλήρη αλλαγή στόλου από τις εταιρείες ενοικίασης.

Παράλληλα, θα χρειαζόταν αλλαγή προδιαγραφών και στα πατίνια που πωλούνται. Όπως είπε, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαν να μπουν πινακίδες, ωστόσο δεν είναι το μόνο μέσο ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ταυτοποιητικό μέσο μπορεί να είναι και η ασφάλιση. Αν ένας πεζός ή οδηγός εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι και υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση.

Γουρούνες και rent a car στο επίκεντρο των ελέγχων

Ο υφυπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στις γουρούνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη και τον χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της.

Όπως είπε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί λειτουργούν και εφαρμόζονται μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Για τη φετινή περίοδο, η εκστρατεία αφορά συνολικά τα rent a car, είτε νοικιάζουν αυτοκίνητα είτε μηχανές είτε γουρούνες.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να λάβουν αυστηρότερα μέτρα. Ανέφερε ότι πρέπει να τους ενδιαφέρει ο αναβάτης μιας μηχανής να φοράει κράνος και να έχει το κατάλληλο δίπλωμα για τα κατάλληλα κυβικά.

Για τις γουρούνες, σημείωσε ότι από πέρσι το καλοκαίρι έχουν συζητηθεί κριτήρια που αφορούν περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο δίπλωμα. Για τις καθολικές απαγορεύσεις, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι νόημα έχουν, εφόσον δεν ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κάμερες και οι παραβιάσεις του κόκκινου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στις κάμερες στους δρόμους, λέγοντας ότι στόχος τους είναι η μείωση των τροχαίων. Διευκρίνισε ότι οι κάμερες για το κυκλοφοριακό είναι κάτι διαφορετικό από τις κάμερες που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι το σύστημα λειτουργεί, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο καμερών δεν είναι ακόμη μεγάλο. Όπως ανέφερε, από τις λίγες κάμερες που υπάρχουν ήδη, οι παραβιάσεις που καταγράφονται είναι εκτός κάθε πρόβλεψης.

Χαρακτήρισε σοκαριστική την κουλτούρα που υπάρχει ειδικά στην παραβίαση του κόκκινου. Όπως είπε, οι κάμερες για το κόκκινο είναι αμείλικτες και καταγράφουν από το πρώτο κλάσμα του δευτερολέπτου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι λεωφορειολωρίδες επιτηρούνται πλέον με 35 κάμερες, οι οποίες καταγράφουν κανονικά τις παραβάσεις. Όπως τόνισε, οι συγκεκριμένες κλήσεις δεν σβήνονται.

Οι αλλαγές σε λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι βασική του δουλειά είναι η βελτίωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όπως είπε, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου σε λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό.

Για τον ηλεκτρικό ανέφερε ότι μετά από είκοσι χρόνια αλλάζει. Ο πρώτος νέος συρμός έχει ήδη έρθει, πλήρως ανακατασκευασμένος μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά, με κλιματισμό, θέσεις ΑμεΑ και όλα όσα χρειάζεται ένας σύγχρονος στόλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το τέλος του 2026 ο ηλεκτρικός θα έχει συχνότητα 5 λεπτών. Χαρακτήρισε την αλλαγή τεράστια, σημειώνοντας ότι αντίστοιχη εικόνα είχε να υπάρξει από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Για το μετρό είπε ότι έρχονται επίσης ανακατασκευασμένοι συρμοί και ότι το 2027 η συχνότητα στη γραμμή 3 θα φτάσει στα 3,5 λεπτά. Για τα λεωφορεία ανέφερε ότι στην Αθήνα έχουν έρθει 1.076 οχήματα και ότι φέτος θα είναι το πρώτο καλοκαίρι με όλο τον στόλο να διαθέτει λειτουργικό κλιματισμό.

Οδηγοί λεωφορείων και κίνητρα πρόσληψης

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν περισσότεροι οδηγοί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή πρόσκληση με στόχο ο αριθμός τους να φτάσει τους 3.000.

Όπως ανέφερε, οι οδηγοί είναι πλέον δυσεύρετοι και όσοι κάνουν αίτηση προσλαμβάνονται. Παράλληλα, έχει θεσπιστεί και μπόνους ενεργού οδηγού, με επιπλέον μηνιαία αύξηση, ώστε να δοθεί κίνητρο αντίστοιχο με εκείνο του ιδιωτικού τομέα.

Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι δηλώσεις Δένδια

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια. Όπως είπε, σε ένα συνέδριο μεγάλης παράταξης κάθε στέλεχος και κάθε υπουργός, ειδικά όσοι έχουν μακρά διαδρομή, στέλνουν τα μηνύματά τους.

Χαρακτήρισε θεμιτό και υγιές το να ανεβαίνουν τα στελέχη στο βήμα για να πουν πώς μπορεί η παράταξη να γίνει καλύτερη. Για τον Νίκο Δένδια ανέφερε ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο υπουργείο Άμυνας και ότι οι αλλαγές που παρουσίασε έχουν αλλάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο Νίκος Δένδιας στήριξε τον πρωθυπουργό και ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη, έχοντας φέρει μεγάλες νίκες επί Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το δίλημμα των εκλογών και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι δεν ικανοποιεί τη Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα των 10 με 12 μονάδων που, όπως είπε, διατηρεί ο πρωθυπουργός μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.

Όπως σημείωσε, το βασικό μέλημα μέχρι την κάλπη του 2027 είναι να έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Ανέφερε μάλιστα ότι άκουσε στο συνέδριο υποσχέσεις που είχε κάνει ο πρωθυπουργός το 2023 και έχουν ήδη υλοποιηθεί έναν χρόνο πριν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2019 οι πολίτες ζητούσαν κυρίως αξιοπιστία από το πολιτικό σύστημα. Για το 2027, είπε ότι το δίλημμα θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος.

Το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα που έχει ανακύψει με το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει τόσο πολιτικό όσο και νομικό θέμα.

Όπως είπε, πρόκειται για εμπορικό ακίνητο και όχι για κατοικία ή διαμέρισμα, το οποίο μισθώθηκε στην τότε Α.Ε. Ελληνικό Κτηματολόγιο το 2009, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Γιώργο Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ακίνητο μισθώθηκε με 10.000 ευρώ και το μίσθωμα δεν μειώθηκε στα χρόνια της κρίσης, όταν μειώθηκαν τα ενοίκια και οι αξίες των ακινήτων. Ανέφερε επίσης ότι το Δημόσιο ανέλαβε τα έξοδα ανακαίνισης.

Ο υφυπουργός επικαλέστηκε το άρθρο 57 του Συντάγματος, λέγοντας ότι δεν μπορεί βουλευτής να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με το ελληνικό Δημόσιο. Όπως υποστήριξε, το ζήτημα πρέπει να εξηγηθεί τόσο πολιτικά όσο και νομικά.

Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Για την κ. Καρυστιανού, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ότι συνεχίζει να τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο υπουργείο Μεταφορών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως ανέφερε, η δική του δουλειά είναι να υπάρχουν ασφαλή τρένα. Είπε ότι έχει δώσει υπόσχεση στους γονείς πως όσα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια γίνονται ένα προς ένα, ενώ πρόσθεσε ότι έχει απεριόριστο σεβασμό σε μια μάνα που έχασε το παιδί της.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει πως οι Έλληνες έχουν ξεχάσει τη διακυβέρνησή του. Για τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, αυτό αποτελεί ευκαιρία να υπάρξει σύγκριση σε επίπεδο πεπραγμένων.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι δεν άκουσε τον Αλέξη Τσίπρα ιδιαίτερα μετανιωμένο για όσα έκανε. Κατά την άποψή του, το rebranding Τσίπρα αφορά κυρίως τα πρόσωπα που θα επιλέξει και όχι πολιτικές ιδέες.

Όπως είπε, οι ιδέες της Αριστεράς ηττήθηκαν στην Ελλάδα και αυτό που επιχειρεί να αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας είναι τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν, στα ψηφοδέλτια και στο Πολιτικό Συμβούλιο.