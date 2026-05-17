Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι μένουν εντός και ποιοι εκτός

Πίνακας περιεχομένων

Το επίδομα των 300 ευρώ που έχει ανακοινωθεί για τον Νοέμβριο θα κριθεί από τα τελικά ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με τους πιθανούς δικαιούχους να προέρχονται κυρίως από χαμηλοσυνταξιούχους, συνταξιούχους χηρείας, αναπηρίας και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το επίδομα των 300 ευρώ που έχει ανακοινωθεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο φέρνει στο προσκήνιο τέσσερις βασικές κατηγορίες συνταξιούχων και δικαιούχων: όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος έως 1.000 ευρώ, όσους εισπράττουν σύνταξη χηρείας, τους συνταξιούχους αναπηρίας και τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι τελικοί δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη «κλειδώσει», καθώς αναμένεται η οριστικοποίηση των ηλικιακών, εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Η σχετική ρύθμιση σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ θα περιληφθεί σε διάταξη νόμου, η οποία θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών τις επόμενες ημέρες.

Η δεξαμενή των πιθανών δικαιούχων

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ», οι δικαιούχοι του επιδόματος εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,87 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, το σύνολο των συνταξιούχων ξεπερνά τα 2,53 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει ότι περισσότεροι από 600.000 θα μείνουν εκτός της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

Η εικόνα αυτή προκύπτει πριν από την τελική εξειδίκευση των κριτηρίων. Επομένως, καθοριστικό ρόλο θα παίξει το πώς θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την ηλικία, το εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση όσων θα εξεταστούν για την καταβολή του ποσού.

Οι συντάξεις έως 1.000 ευρώ και η εικόνα του Απριλίου

Τον Απρίλιο απονεμήθηκαν 1.968.235 κύριες συντάξεις. Από αυτές, οι 1.128.235, δηλαδή ποσοστό 57,32%, ήταν έως 1.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 265.400 κύριες συντάξεις γήρατος έως 500 ευρώ και ακόμη 862.835 συντάξεις από 501 έως 1.000 ευρώ.

Αν στις παραπάνω προστεθούν και οι 592.339 συντάξεις που κυμαίνονται από 1.001 έως 1.500 ευρώ, τότε ο συνολικός αριθμός φτάνει τις 1.720.574 συντάξεις. Ο αριθμός αυτός προσεγγίζει το μέγεθος της ομάδας που συνδέεται με τους δικαιούχους του επιδόματος των 300 ευρώ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να δοθεί τον Νοέμβριο.

Ποιοι άλλοι εξετάζονται για την ενίσχυση

Στη συνολική εικόνα δεν περιλαμβάνονται μόνο οι χαμηλές κύριες συντάξεις γήρατος. Στους πιθανούς δικαιούχους προστίθενται και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, με τις σχετικές συντάξεις να ανέρχονται σε 33.444 τον Απρίλιο.

Παράλληλα, ρόλο θα παίξουν και οι συντάξεις θανάτου, που ανήλθαν σε 376.553, καθώς και οι αναπηρικές συντάξεις, που έφτασαν τις 172.643. Από αυτές τις κατηγορίες θα προκύψουν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια που θα τεθούν.

Η μέση κύρια σύνταξη και οι νέες απονομές

Η μέση δαπάνη για κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 865,25 ευρώ μικτά. Σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν είχε υπολογιστεί στα 864,55 ευρώ, η αύξηση ήταν μόλις 0,70 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, η μεταβολή ήταν μεγαλύτερη, καθώς τον Απρίλιο του 2025 η μέση κύρια σύνταξη είχε υπολογιστεί στα 842,21 ευρώ. Έτσι, μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκε αύξηση 23,04 ευρώ.

Τον ίδιο μήνα οι συνταξιούχοι ανήλθαν σε 2.532.354, από 2.528.791 που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο. Η μηνιαία αύξηση ήταν 3.563 άτομα, ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, όταν οι συνταξιούχοι ήταν 2.503.027, προκύπτει αύξηση 29.327 ατόμων μέσα σε ένα έτος.

Χαμηλότερες οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Για τις 28.832 νέες συντάξεις που εκδόθηκαν τον Απρίλιο, η δαπάνη ανήλθε σε 17.221.288 ευρώ. Επιπλέον, καταβλήθηκαν 85.130.319 ευρώ ως αναδρομικά για τον χρόνο αναμονής.

Από τις νέες συντάξεις, οι περισσότερες ήταν κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 16.488, ποσοστό 57,18%, και αφορούσαν πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα για αυτές τις νέες κύριες συντάξεις διαμορφώθηκε στα 793,28 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά 71,97 ευρώ χαμηλότερο από τον συνολικό μέσο όρο, γεγονός που δείχνει ότι οι νέες συντάξεις που εκδίδονται κινούνται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Η χαμηλότερη αυτή εικόνα συνδέεται με περιόδους ανεργίας ή ανασφάλιστης εργασίας που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έτσι, οι νέες κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα εμφανίζονται αισθητά πιο περιορισμένες σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο.

Η διαφορετική εικόνα στις συντάξεις του Δημοσίου

Αντίθετη είναι η εικόνα στις νέες συντάξεις που προέρχονται από τον Δημόσιο Τομέα. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις Δημοσίου, με τον μέσο όρο δαπάνης να διαμορφώνεται στα 1.378,82 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο κατά 513,57 ευρώ από τον συνολικό μέσο όρο. Έτσι, σε αντίθεση με τις νέες κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, οι νέες συντάξεις του Δημοσίου εμφανίζουν σαφώς υψηλότερο μέσο ύψος.

