Συνταξιοδότηση στα 62: Πώς «ξεκλειδώνει» – Τι ισχύει με τα πλασματικά έτη

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί βασικό εργαλείο για νωρίτερη σύνταξη, με κόστος που ξεκινά περίπου από 220 ευρώ τον μήνα.

Η αναγνώριση πλασματικών ετών εργασίας εξελίσσεται σε βασικό «όπλο» για την έξοδο στη σύνταξη, καθώς σχεδόν 8 στους 10 ασφαλισμένους επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή. Μέσω της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης και να αποχωρήσουν νωρίτερα από την εργασία.

Κατά μέσο όρο εξαγοράζονται 3 έως 4 χρόνια, ενώ το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 220 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τις αποδοχές του ασφαλισμένου, καθώς υπολογίζεται ως ποσοστό επί αυτών.

Γιατί αυξάνεται η εξαγορά πλασματικών ετών

Η επιλογή αυτή δεν οδηγεί μόνο σε ταχύτερη συνταξιοδότηση, αλλά μπορεί να αυξήσει και το ποσό της σύνταξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το όφελος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξαγορά όταν οδηγεί σε πλήρη σύνταξη αντί μειωμένης, καθώς το όφελος είναι διπλό: τόσο ως προς τον χρόνο εξόδου όσο και ως προς τις αποδοχές.

Πότε πρέπει να γίνει η αναγνώριση

Η αναγνώριση των πλασματικών ετών πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν ή ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Αυτό είναι κρίσιμο για όσους βρίσκονται κοντά στα 40 έτη ασφάλισης ή επιδιώκουν να θεμελιώσουν δικαίωμα νωρίτερα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και για περιπτώσεις με ανήλικο τέκνο, 35ετία ή όταν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να αποχωρήσει νωρίτερα, ακόμη και με μειωμένη σύνταξη.

Η διαδικασία μέσω gov.gr και ΕΦΚΑ

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή με αίτηση στον ΕΦΚΑ.

Οι βασικές κινήσεις περιλαμβάνουν την υποβολή αίτησης αναγνώρισης, την αναμονή για την απόφαση και την εξόφληση του ποσού, είτε εφάπαξ είτε σε έως 60 δόσεις ή με παρακράτηση από τη σύνταξη. Μετά την ολοκλήρωση, ο χρόνος προσμετράται στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Ποια έτη μπορούν να εξαγοραστούν

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 7 χρόνια, που προέρχονται από διάφορες κατηγορίες, όπως η στρατιωτική θητεία, τα τέκνα, οι σπουδές και τα κενά διαστήματα εργασίας.

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης περίοδοι ανεργίας, ασθένειας, γονικής άδειας ή μαθητείας, με συγκεκριμένα όρια ανά περίπτωση.

Πώς υπολογίζεται το κόστος

Το κόστος εξαγοράς διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιότητα του ασφαλισμένου. Για τους μισθωτούς, υπολογίζεται ως 20% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου έτους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες βασίζεται στην ασφαλιστική κατηγορία.

Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης, χρησιμοποιείται ως βάση ο κατώτατος μισθός, με την ίδια εισφορά 20%.

Τι ισχύει για Δημόσιο και ελεύθερους επαγγελματίες

Στο Δημόσιο, για αιτήσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του βασικού μισθού, χωρίς ελάχιστο κόστος.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, κάθε μήνας αναγνώρισης αντιστοιχεί στην ασφαλιστική εισφορά του κλάδου σύνταξης. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, τα ποσά αυτά έχουν αυξηθεί κατά 2,7%, επηρεάζοντας αντίστοιχα και το κόστος εξαγοράς.

Πώς «κλειδώνει» το κόστος

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» το κόστος εξαγοράς με την υποβολή της αίτησης, ακόμη και αν ενεργοποιήσουν την αναγνώριση αργότερα.

Με αυτόν τον τρόπο, το ποσό καθορίζεται με βάση τα δεδομένα του έτους υποβολής, προστατεύοντας τον ασφαλισμένο από μελλοντικές αυξήσεις. Επιπλέον, σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς.