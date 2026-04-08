Συντάξεις: Ποιοί θα πάρουν «δώρο» 800 ευρώ

Διαφορετική μεταχείριση καταγράφεται στο Δώρο συνταξιούχων με αναπηρία άνω του 80%, καθώς δεν ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις για όλους.

Το Δώρο συντάξεων για αναπηρία άνω του 80% συνεχίζει να καταβάλλεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων, δημιουργώντας σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ δικαιούχων. Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων έχει οδηγήσει σε διαφορετική αντιμετώπιση, ανάλογα με τον φορέα προέλευσης και το χρόνο συνταξιοδότησης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι, ενώ οι περικοπές των Δώρων εφαρμόστηκαν γενικά, διατηρήθηκαν εξαιρέσεις για ορισμένες ομάδες. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις αυτές δεν καλύπτουν όλους τους συνταξιούχους με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Ποιοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το Δώρο

Το ετήσιο ποσό των 800 ευρώ εξακολουθεί να καταβάλλεται σε συνταξιούχους του Δημοσίου με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον αποχώρησαν πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Η καταβολή δεν γίνεται ως ξεχωριστό ποσό, αλλά έχει ενσωματωθεί στη μηνιαία σύνταξη.

Συγκεκριμένα, το Δώρο εμφανίζεται ως προσαύξηση ύψους 66,7 ευρώ κάθε μήνα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου 4111/2013. Στα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής, η προσαύξηση αυτή καταγράφεται ως «αύξηση νόμου 4111/2013».

Η ύπαρξη της προσαύξησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Δώρο δεν έχει καταργηθεί πλήρως για όλους τους συνταξιούχους.

Ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή

Αντίθετα, οι συνταξιούχοι με αναπηρία άνω του 80% από τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα δεν έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης και δεν εξαιρέθηκαν από τις περικοπές των Δώρων.

Επιπλέον, κανένας συνταξιούχος με αναπηρία άνω του 80% που συνταξιοδοτήθηκε μετά τις 13/5/2016, δηλαδή μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, δεν λαμβάνει Δώρο, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από το Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ συνταξιούχων με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Το σκεπτικό των αποφάσεων και η δικαστική κρίση

Η μη καταβολή του Δώρου στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα εξετάστηκε και δικαστικά, χωρίς όμως να υπάρξει αλλαγή στο καθεστώς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αιτήματα για επαναφορά του Δώρου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης 2166/2022, κρίθηκε ότι για τους συνταξιούχους αυτούς λαμβάνονται άλλες πρόνοιες, όπως η καταβολή εξωιδρυματικού επιδόματος, και συνεπώς δεν υφίσταται αντισυνταγματική διάκριση.

Η απόφαση αυτή διατήρησε την υφιστάμενη διαφοροποίηση μεταξύ των κατηγοριών συνταξιούχων.

Η άνιση μεταχείριση και τα κενά του συστήματος

Η εφαρμογή των διατάξεων έχει οδηγήσει σε εμφανή άνιση μεταχείριση, καθώς συνταξιούχοι με τα ίδια ποσοστά αναπηρίας δεν λαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

Η διαφοροποίηση εντοπίζεται τόσο μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, ανάλογα με την ημερομηνία αποχώρησης.

Ακόμη και εντός του ίδιου φορέα, το δικαίωμα στο Δώρο εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η συνταξιοδότηση έγινε πριν ή μετά την 13η Μαΐου 2016.

Το ζήτημα της αποκατάστασης

Η κατάσταση αυτή έχει αναδείξει την ανάγκη επανεξέτασης του πλαισίου, προκειμένου να αρθούν οι διαφορές που έχουν προκύψει. Το αίτημα επικεντρώνεται στην επαναχορήγηση του Δώρου των 800 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία άνω του 80%.

Η πρόταση αφορά την καταβολή του ποσού με τη μορφή μηνιαίας προσαύξησης 66,67 ευρώ, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης ή ημερομηνίας συνταξιοδότησης.

Η αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης αποτελεί βασικό ζητούμενο για την εξομάλυνση των διαφορών που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα συντάξεων.

Με πληροφορίες από το capital