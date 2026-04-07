Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Οι συντάξεις Μαΐου 2026 καταβάλλονται στις 24 και 27 Απριλίου, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων.

Οι συντάξεις Μαΐου 2026 καταβάλλονται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ακολουθώντας τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Το πρόγραμμα πληρωμών έχει ήδη καθοριστεί, δίνοντας σαφή εικόνα στους συνταξιούχους για το πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Οι καταβολές πραγματοποιούνται μέσω του ΕΦΚΑ, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία προέλευσης της σύνταξης.

Πότε πληρώνονται οι μη μισθωτοί

Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιούνται την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και αφορούν συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών, όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Πότε πληρώνονται οι μισθωτοί

Η δεύτερη φάση πληρωμών πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών.

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπούς εντασσόμενους φορείς, καθώς και συντάξεις ναυτικών και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης.

Πληρωμές για το Δημόσιο

Την ίδια ημερομηνία, 27 Απριλίου, καταβάλλονται και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο πληρωμών για τον μήνα Μάιο.

Η συγκέντρωση των πληρωμών σε δύο ημερομηνίες διευκολύνει τη διαδικασία καταβολής και την εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Ο διαχωρισμός που καθορίζει τις ημερομηνίες

Η κατανομή των πληρωμών βασίζεται στον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ο οποίος αποτελεί τον βασικό κανόνα για τον προγραμματισμό των συντάξεων.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται συστηματικά, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των πληρωμών και την έγκαιρη καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους.