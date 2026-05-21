Πότε ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές όταν πραγματοποιούν αγορές κατά τη περίοδο των εκπτώσεων. Oι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα πραγματοποιηθούν από τη δεύτερη Δευτέρα Ιουλίου, δηλαδή από τις 13 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου.

Επίσης επισημαίνεται πως τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Οι βασικοί κανόνες

Οι προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή του προϊόντος και θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος σε διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών, ή 10 ημερών αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες.

Εάν το ποσοστό έκπτωσης αφορά άνω του 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του και σε άλλες εμπορικές επικοινωνίες. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά σε κατηγορίες προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»).

Καταστήματα STOCK ή OUTLET θα πρέπει εμφανίζουν σαφώς την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα χαμηλότερη τιμή στις πινακίδες τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Αναλυτικά:

Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι γίνονται εκπτώσεις στα προϊόντα.

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

Εάν γίνονται προσφορές, τότε θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα που το αναφέρει. Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Διευκρινίζεται πως στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές.

Οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους, όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να διστάζουν στο να ενημερωθούν πακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων.Ο πωλητής θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι υποχρεούνται να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

Οι πολίτες θα πρέπει να ζητούν απόδειξη του προϊόντος που αγοράζουν. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η αγορά του προϊόντος σε περίπτωση που αποδειχθεί πως αυτό είναι ελαττωματικό.