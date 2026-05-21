Φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία

Φοιτητικές εστίες: Στόχο για την προσθήκη 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, η υπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας για τη φοιτητική μέριμνα, την αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών και την κατασκευή νέων σύγχρονων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ σε πανεπιστήμια όλης της χώρας.

Ο στόχος για 10.000 νέες κλίνες

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την προσθήκη επιπλέον 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ο στόχος, όπως είπε, θα υλοποιηθεί μέσα από τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών και την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.

Η υπουργός σημείωσε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι χρόνια αποφασιστικής στήριξης και ανάπτυξης των φοιτητικών εστιών.

Ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων εστιών

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων στις υπάρχουσες φοιτητικές εστίες.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των φοιτητών.

Η υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη ενταχθεί 220 εκατομμύρια ευρώ στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για διαγωνισμούς που θα προχωρήσουν τους επόμενους μήνες.

Οι 18 εστίες που αναβαθμίζονται

Το ποσό των 220 εκατομμυρίων ευρώ αφορά ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση επιπλέον 18 φοιτητικών εστιών.

Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε λόγο για εργώδη προσπάθεια έξι μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Παράλληλα, προχωρούν οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, με αναφορές σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία.

Οι νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ

Μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προβλέπεται η δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών σε αρκετά πανεπιστήμια.

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα δημιουργηθούν δύο νέα συγκροτήματα. Στο Ρέθυμνο θα καλύπτουν επιπλέον 2.710 φοιτητές και στο Ηράκλειο 2.136 φοιτητές.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα δημιουργηθούν επίσης δύο συγκροτήματα, στον Βόλο για 640 φοιτητές και στη Λαμία για 123 φοιτητές.

Οι παρεμβάσεις σε Θράκη και Δυτική Μακεδονία

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προβλέπονται δύο συγκροτήματα φοιτητικών εστιών.

Το ένα θα δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη για 350 φοιτητές και το άλλο στην Κομοτηνή, επίσης για 350 φοιτητές.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθούν τέσσερα συγκροτήματα, στην Κοζάνη για 350 φοιτητές, στη Φλώρινα για 150, στην Καστοριά για 150 και στην Πτολεμαΐδα για 100 ωφελούμενους φοιτητές.

Δυτική Αττική και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προβλέπονται συνολικά 1.100 ωφελούμενοι φοιτητές.

Παράλληλα, η ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα καλύψει 450 ωφελούμενους φοιτητές.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων στις εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα φτάσει τις 8.609, με συνολικό προϋπολογισμό 737.500.000 ευρώ.

Η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων

Η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επενδύει στρατηγικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, στα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα με κορυφαία ιδρύματα του εξωτερικού και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ.

Το πλαίσιο ασφάλειας στα πανεπιστήμια

Αναφερόμενη στα πρόσφατα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, η Σοφία Ζαχαράκη τα χαρακτήρισε λίγα και μεμονωμένα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει ανοχή ακόμη και σε ένα περιστατικό μέσα στη χρονιά.

Υπενθύμισε ότι από τον Ιούλιο του 2025 εφαρμόζεται το αυστηρότερο μέχρι σήμερα πλαίσιο κυρώσεων για αξιόποινες πράξεις εντός ΑΕΙ, ενώ προχωρούν τα σχέδια ασφάλειας, η ελεγχόμενη είσοδος και οι ηλεκτρονικές κάρτες φοιτητών.

Εθνικό Απολυτήριο και Πανελλαδικές

Για το Εθνικό Απολυτήριο, η υπουργός γνωστοποίησε ότι ο σχετικός διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο μέσω Εθνικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή αναμένεται να παραδώσει το πόρισμά της προς το τέλος του Φθινοπώρου.

Στόχος, σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, είναι ένα νέο και εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στη μείωση της πίεσης που προκαλεί το σημερινό εξεταστικό μοντέλο.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο και οι εξετάσεις

Ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η υπουργός διαβεβαίωσε ότι όλα είναι έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή τους.

Όπως είπε, η προετοιμασία ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε χρονιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο παρουσιάζει αύξηση χρήσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι και προσφέρει live μαθήματα, τεστ προσομοίωσης και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τι έρχεται από το 2026

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα επεκταθεί η live διδασκαλία και στην Α’ και Β’ Λυκείου.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω ψηφιακού προσωπικού βοηθού, με στόχο την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών.

Στήριξη Πατριαρχείων και ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο ταξίδι της στην Αίγυπτο, καθώς και στη συνάντησή της με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας.

Όπως υπογράμμισε, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τους κληρικούς της ομογένειας.

Στόχος είναι η στήριξη των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και της Μονής Σινά από το Ελληνικό κράτος.