Μεταπτυχιακά: Ποιοί απαλλάσσονται από τα δίδακτρα

Νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας καθορίζει ποιοι φοιτητές απαλλάσσονται από τα δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών με βάση εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα τίθενται σε νέο πλαίσιο απαλλαγής διδάκτρων, μετά την απόφαση που υπέγραψε το υπουργείο Παιδείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών να σπουδάσουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η ρύθμιση αφορά προγράμματα που προβλέπουν δίδακτρα και θέτει συγκεκριμένα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια για την ένταξη των δικαιούχων, ενώ προβλέπει και διαδικασία ελέγχου των στοιχείων.

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με τα στοιχεία να αντλούνται αυτεπάγγελτα από τα ηλεκτρονικά αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πανεπιστήμια: Τροπολογία φέρνει μεγάλες αλλαγές στη διδασκαλία

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση ή υπάρχουν ελλείψεις, οι δικαιούχοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της αίτησής τους.

Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια

Για την πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα, το ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.700 ευρώ, ενώ το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται έως 8.190 ευρώ.

Προ των πυλών το Πανεπιστήμιο των Τεχνών -Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα όρια αυτά βασίζονται στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα και διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, διαμορφώνοντας το νέο πλαίσιο επιλεξιμότητας.

Ακαδημαϊκές προϋποθέσεις

Εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια, απαιτείται και συγκεκριμένο επίπεδο επίδοσης, με ελάχιστο βαθμό ίσο ή ανώτερο του 7,5 στον βασικό τίτλο σπουδών.

Η προϋπόθεση αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης.

Ποιοι δικαιούνται πλήρη ή μερική απαλλαγή

Η πλήρης απαλλαγή χορηγείται όταν πληρούνται τα εισοδηματικά όρια που αφορούν είτε τον ίδιο τον φοιτητή είτε το σύνολο των μελών της οικογένειάς του, ανάλογα με την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για φοιτητές κάτω των 26 ετών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, προβλέπεται απαλλαγή κατά 50% όταν τα εισοδηματικά όρια βρίσκονται σε ενδιάμεσο επίπεδο.

Περιορισμοί και αριθμός δικαιούχων

Η απαλλαγή από τα δίδακτρα παρέχεται αποκλειστικά για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανά φοιτητή και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλη υποτροφία.

Παράλληλα, ο αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, με επιλογή βάσει κατάταξης όταν οι αιτήσεις υπερβαίνουν το όριο.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ήδη υποτροφία από άλλη πηγή, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών.

Οι περιορισμοί αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης και διασφαλίζουν την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών.

Δικαιολογητικά και έλεγχοι

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ενώ εξετάζονται στοιχεία όπως ο τίτλος σπουδών και οι φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων ετών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, σπουδών ή υγειονομικά έγγραφα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αιτούντος.