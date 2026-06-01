Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τράπεζες, δημόσιο, σχολεία και αγορά

Πίνακας περιεχομένων

Του Αγίου Πνεύματος η Δευτέρα 1 Ιουνίου διαμορφώνει διαφορετική εικόνα σε δημόσιο, τράπεζες, σχολεία, αγορά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς δεν εφαρμόζεται ενιαίο καθεστώς για όλους τους εργαζόμενους.

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα σούπερ μάρκετ και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, με εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Πού ισχύει αργία και ποιοι θα εργαστούν

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται γενική υποχρεωτική αργία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις, κανονισμούς ή επιχειρησιακή πρακτική.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οριζόντια εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα, χιλιάδες εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν τη συγκεκριμένη ημέρα. Η αργία μπορεί να ισχύει με βάση απόφαση περιφερειάρχη, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό επιχείρησης, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο.

Στους κλάδους όπου η ημέρα έχει καθιερωθεί ως ημέρα ανάπαυσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές και οίκους ευγηρίας.

Στην ίδια κατηγορία αναφέρονται επίσης εργαζόμενοι σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ναυτιλιακά πρακτορεία, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ξυλεμπορικά καταστήματα, καπνοβιομηχανίες, θυρωροί, τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ηλεκτροτεχνίτες, εργαζόμενοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λατομεία και τεχνικά έργα.

Τράπεζες, δημόσιο, σχολεία και φροντιστήρια

Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της αγοράς, οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές στα τραπεζικά καταστήματα, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη ημέρα προκαλεί συχνά ερωτήματα σε εργαζόμενους και καταναλωτές. Άλλο καθεστώς ισχύει για το Δημόσιο και τις τράπεζες και άλλο για αρκετές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα.

Για τους εργαζόμενους, κρίσιμο στοιχείο είναι το αν η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία στον κλάδο ή στην επιχείρηση όπου απασχολούνται. Από αυτό εξαρτάται τόσο το αν θα εργαστούν όσο και ο τρόπος αμοιβής τους.

Τι θα γίνει με σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με το συνηθισμένο τους ωράριο. Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν επηρεάζει συνολικά το λιανεμπόριο, αφού δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα.

Κανονική λειτουργία αναμένεται και για μεγάλο μέρος της αγοράς. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ίδια παντού, καθώς σε ορισμένες περιοχές εφαρμόζονται τοπικές αποφάσεις ή παγιωμένα έθιμα που αλλάζουν το καθεστώς λειτουργίας.

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί να διατηρηθεί η αργία, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές χρειάζεται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το τι ακριβώς θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι

Διευκρινίσεις για την αμοιβή των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η συγκεκριμένη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που προβλέπει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αργούν όταν η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, με διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας, με κανονισμό εργασίας ή με βάση επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο.

Αν οι εργαζόμενοι δεν απασχοληθούν επειδή ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Εφόσον η ημέρα λογίζεται ως υποχρεωτική αργία, δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός της με ημέρα οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή με ρεπό. Επίσης, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι για την προσαύξηση της αμοιβής όταν παρέχεται νόμιμα εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Η προσαύξηση 75% και οι πρόσθετες διευκρινίσεις

Αν μια επιχείρηση στην οποία η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει χαρακτηριστεί πρόσθετη εορτή αργία λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται στο ημερομίσθιο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Για όσους λαμβάνουν μηνιαίο μισθό, υπολογίζεται στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις στις οποίες το καθεστώς της ημέρας δεν είναι αυτονόητο για την επιχείρηση ή τον κλάδο.

Οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις στις οποίες το καθεστώς της ημέρας δεν είναι αυτονόητο για την επιχείρηση ή τον κλάδο. Γι’ αυτό έχει σημασία να εξετάζεται κάθε φορά τι προβλέπεται από τις ισχύουσες αποφάσεις, συμβάσεις, κανονισμούς ή πρακτικές.

Τι γιορτάζεται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή και γιορτάζεται πάντοτε Δευτέρα, επτά εβδομάδες μετά το Πάσχα. Πρόκειται για την επομένη της Κυριακής της Πεντηκοστής.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, την ημέρα αυτή τιμάται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Η εορτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η σημασία της συνδέεται άμεσα με το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Παράλληλα, στην καθημερινότητα των πολιτών η ημέρα αυτή συνδέεται και με το ειδικό καθεστώς λειτουργίας που ισχύει σε δημόσιο, τράπεζες, σχολεία, φροντιστήρια, αγορά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Έτσι, η Δευτέρα 1 Ιουνίου απαιτεί προσοχή τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους καταναλωτές, καθώς οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλους τους κλάδους και όλες τις περιοχές της χώρας.