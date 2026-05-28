Καιρός – Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ποιοί προορισμοί θα χρειαστούν ομπρέλα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, με γενικά αίθριο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Τοπικές νεφώσεις με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών φαινομένων το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, τοπικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες. Άνεμοι δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Παροδικές νεφώσεις σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο Αιγαίο, ανατολική Στερεά και Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και νότια, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Κυριακή 31 Μαΐου 2026: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα και πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια πελάγη δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026: Στα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.