Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για περίοδο αστάθειας από το μεσημέρι έως το βράδυ, με μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας

Καιρός: νέα ενημέρωση για την εξέλιξη των φαινομένων έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιώντας ότι η χώρα μπαίνει σε περίοδο αστάθειας από το μεσημέρι έως το βράδυ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, τις επόμενες ημέρες αναμένονται μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ».

Η αστάθεια θα εκδηλώνεται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, με νεφώσεις, μπόρες και καταιγίδες σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα.

Ο καιρός την Παρασκευή

Το πρωί της Παρασκευής θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, από τα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται διάσπαρτες μπόρες τις πρωινές ώρες.

Καθώς θα προχωρά η ημέρα και προς το απόγευμα, οι βροχές θα επεκταθούν δυτικότερα και προς τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι αναμένεται το Σάββατο

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα.

Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και το Αιγαίο.

Στη συνέχεια, η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα

Από το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν στις περισσότερες περιοχές.

Η ΕΜΥ προβλέπει για το Σάββατο αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά, με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Την Κυριακή η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό.

Από το μεσημέρι, όμως, θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα προκαλέσουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Τι θα γίνει τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο με αυτό της Κυριακής.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Πιο περιορισμένα φαινόμενα την Τρίτη

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με τη Δευτέρα.

Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.