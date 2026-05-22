Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοί παίρνουν 500 ευρώ τον μήνα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» άνοιξε για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, με οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς και δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και παππούδων, γιαγιάδων και συνταξιούχων.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος, με την πρώτη φάση να αφορά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα οργανωμένο πλαίσιο φροντίδας για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο επαγγελματιών, αλλά και προσώπων από το στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν ως επιμελητές

Στο επίσημο δίκτυο φροντίδας μπορούν να εγγραφούν επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν παππούδες, γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πότε θα «τρέξει» το πρόγραμμα -Τι αλλάζει για πολύτεκνες και φοιτήτριες

Πόσα παιδιά μπορεί να φροντίζει κάθε επιμελητής

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών.

Παράλληλα, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν επιμελητή, εάν το επιθυμούν, στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος.

Τα κριτήρια για την εγγραφή

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η υπουργός έδωσε έμφαση στα κριτήρια ασφάλειας που συνοδεύουν την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο.

Όπως εξήγησε, όσοι θέλουν να ενταχθούν ως επιμελητές πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.

Η επιμόρφωση και οι πρώτες βοήθειες

Η ένταξη στο πρόγραμμα προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε η φροντίδα των παιδιών να παρέχεται με όρους ασφάλειας και υπευθυνότητας.

Ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης.

Για γονείς με μερική απασχόληση ή για γονείς που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, η ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα.

Τα εισοδηματικά όρια

Για μητέρα με ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ.

Για μητέρα με δύο παιδιά, το όριο διαμορφώνεται έως τις 27.000 ευρώ.

Για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια.

Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για τα κριτήρια

Η υπουργός τόνισε ότι τα κριτήρια είναι ελαστικά.

Όπως ανέφερε, έχουν σχεδιαστεί με στόχο το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Συμμετοχή συνταξιούχων χωρίς περικοπή σύνταξης

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έκανε ειδική αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών.

Διευκρίνισε ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους.

Ο στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με την υπουργό, με τη συμμετοχή συνταξιούχων αξιοποιούνται θεσμικά η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν την οικογένεια.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να δώσει λύσεις στη φύλαξη βρεφών και μικρών παιδιών, μέσα από ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φροντίδας.