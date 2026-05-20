«Νταντάδες της γειτονιάς»: Πότε θα «τρέξει» το πρόγραμμα – Τι αλλάζει για πολύτεκνες και φοιτήτριες

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον, με χιλιάδες επισκέψεις στην πλατφόρμα και εκατοντάδες αιτήσεις πριν ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες.

Νταντάδες της Γειτονιάς: ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφει το πρόγραμμα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς η συμμετοχή ξεπερνά ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia, περίπου 69.500 ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής την εφαρμογή ntantades.gov.gr, ενώ έχουν υποβληθεί 770 οριστικές αιτήσεις και έχουν ήδη εγκριθεί 130, λίγες ημέρες πριν ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες που θέλουν να συμμετάσχουν.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Το πρόγραμμα αφορά τη φροντίδα παιδιών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με τις μητέρες που θα ενταχθούν στο μητρώο να μπορούν στη συνέχεια να κάνουν χρήση της παροχής.

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Η πλατφόρμα έχει ανοίξει εδώ και περισσότερο από έναν μήνα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών σε όλη τη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, πλήρη πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου.

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Ποιοί θα λάβουν τα voucher και πόσο διαρκεί το πρόγραμμα

Όσοι δεν έχουν σχετική ειδικότητα μπορούν να αποκτήσουν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου.

Συμμετοχή και από το οικείο περιβάλλον

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά, με τη συγκατάθεση των γονέων.

Τα ποσά για επιμελητές και οικογένειες

Οι επιμελητές μπορούν να λαμβάνουν έως 1.500 ευρώ τον μήνα με εργόσημο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Για τις οικογένειες, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Για γονείς μερικής απασχόλησης ή σε αναζήτηση εργασίας, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ τον μήνα, καλύπτοντας και το εργόσημο της επιμελήτριας ή του επιμελητή.

Τελευταία ευκαιρία για το Youth Pass: Πώς θα πάρετε το voucher των 150 ευρώ

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μητέρες

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Για μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα πρέπει να φτάνει έως τα 24.000 ευρώ.

Για μητέρα με δύο παιδιά, το ετήσιο ατομικό εισόδημα πρέπει να είναι έως 27.000 ευρώ.

Τι αλλάζει για τρίτεκνες, πολύτεκνες και φοιτήτριες

Για πρώτη φορά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες.

Με τις προβλέψεις αυτές, το πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει διαφορετικές κατηγορίες μητέρων και οικογενειών που χρειάζονται υποστήριξη στη φροντίδα των παιδιών.