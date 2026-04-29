Αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Βήμα – βήμα η διαδικασία εγγραφής

Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», με την πρώτη φάση να αφορά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η υπουργός ανέφερε ότι στο επίσημο δίκτυο φροντίδας εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτήτριες, προσφέροντας ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αλλάξουν επιμελητή εάν το επιθυμούν.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η κ. Μιχαηλίδου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αυστηρά κριτήρια ασφάλειας που διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος. Όπως εξήγησε, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μόνο εφόσον διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, ενώ η ένταξή τους προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε η φροντίδα των παιδιών να παρέχεται με όρους ασφάλειας, υπευθυνότητας και πλήρους προστασίας.

Κοινωνικός τουρισμός: Έρχεται voucher για συνταξιούχους με έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Πρωτομαγιά 2026: Ποιοί απεργούν, τι ισχύει με τα ΜΜΜ

Ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως τόνισε η υπουργός, τα κριτήρια είναι ελαστικά και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Συμμετοχή συνταξιούχων ως επιμελητές

Τέλος, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.