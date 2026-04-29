Κοινωνικός τουρισμός: Έρχεται voucher για συνταξιούχους με έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Ο κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς μετά την Πρωτομαγιά αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά τη διάθεση 25.000 επιταγών διακοπών σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή δίνει τη δυνατότητα για πολυήμερες διακοπές σε διάφορους προορισμούς, με την περίοδο υλοποίησης να εκτείνεται από τα μέσα Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Διάρκεια διαμονής και προορισμοί

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές διάρκειας 10 ή 12 διανυκτερεύσεων, ανάλογα με τον προορισμό που θα επιλέξουν. Σε συγκεκριμένα νησιά προσφέρονται πλήρως καλυμμένες διαμονές για 10 διανυκτερεύσεις.

Οι προορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο. Αντίστοιχα, για 12 διανυκτερεύσεις οι επιλογές επεκτείνονται σε περιοχές της Εύβοιας, καθώς και σε περιφερειακές ενότητες όπως Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρος.

Συμμετοχή με χαμηλό κόστος

Για προορισμούς που δεν εντάσσονται στο πλήρως επιδοτούμενο πακέτο, προβλέπεται μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Το κόστος κυμαίνεται από 1 έως 12 ευρώ ημερησίως ανά άτομο, ανάλογα με τις παροχές του καταλύματος.

Η συμμετοχή αυτή διαμορφώνεται με βάση τα χαρακτηριστικά της διαμονής, όπως η κατηγορία του καταλύματος και η παροχή πρωινού.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ, ενώ παράλληλα προβλέπεται συμμετοχή και για μέλη των οικογενειών τους. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται τέκνα ηλικίας από άνω των 5 έως 18 ετών.

Επιπλέον, καλύπτονται ενήλικα τέκνα που είναι ασφαλισμένα έμμεσα ή λόγω αναπηρίας, καθώς και οι σύζυγοι που είναι προστατευόμενα μέλη. Σε περιπτώσεις αναπηρίας, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε συνοδούς, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιδοτήσεις για μετακίνηση και ειδικές κατηγορίες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση για τη μετακίνηση με πλοίο προς τον προορισμό. Η οικονομική κάλυψη ανέρχεται στο 50% για το γενικό πληθυσμό και φτάνει στο 100% για άτομα με αναπηρία.

Η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στους προορισμούς, μειώνοντας το συνολικό κόστος των διακοπών.

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Συνταξιούχοι με αναπηρία 50% και άνω λαμβάνουν 50 μόρια, ενώ μονογονείς δικαιούχοι λαμβάνουν 10 μόρια.

Παράλληλα, προστίθενται 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο, ενώ η οικονομική κατάσταση επηρεάζει επίσης τη βαθμολογία, με περισσότερα μόρια να αποδίδονται σε χαμηλότερα εισοδήματα. Επιπλέον μόρια λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά ή δεν είχαν επιλεγεί σε προηγούμενα προγράμματα.