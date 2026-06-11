ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος

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Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, μετά την υψηλή ζήτηση και τις περισσότερες από 800.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν.

Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα, 11 Ιουνίου 2026, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, με την υπουργό να γνωστοποιεί ότι οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι αυξάνονται κατά 33.000, μετά την ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση που καταγράφηκε φέτος.

Πόσοι θα είναι συνολικά οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ξεπέρασαν τις 800.000. Το γεγονός αυτό οδήγησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, στην απόφαση να αυξήσει τον αριθμό των ωφελουμένων.

Μετά τη νέα αύξηση, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι του προγράμματος ανέρχονται συνολικά σε 333.000. Πρόκειται για μια κίνηση που δίνει πρόσθετη δυνατότητα διακοπών σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Επιπλέον 5,5 εκατ. ευρώ από τη ΔΥΠΑ

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι η αύξηση των δικαιούχων κατά 33.000 συνοδεύεται από επιπλέον χρηματοδότηση 5,5 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ.

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Όπως δήλωσε, το υπουργείο αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ικανοποιεί. Η ίδια σημείωσε ότι στόχος είναι η στήριξη των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητάς τους στην πράξη.

Πότε διαρκεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχει διάρκεια από την 1η Ιουνίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν την επιταγή τους για διαμονή.

Η διάρκεια της διαμονής μπορεί να φτάσει έως και τις 12 διανυκτερεύσεις, υπό προϋποθέσεις. Οι ακριβείς όροι εξαρτώνται από τις προβλέψεις του προγράμματος και την κατηγορία των δικαιούχων.

Ποιους αφορά ο Κοινωνικός Τουρισμός

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Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αφορά επίσης ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη άνεργοι και οι οικογένειές τους. Με τη νέα αύξηση, περισσότεροι πολίτες αποκτούν πρόσβαση σε επιδοτούμενες διακοπές μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συμπολίτες με αναπηρία. Όσοι είναι ΑμεΑ ή έχουν μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχόμενων περιόδων.

Παράλληλα, εξαιρούνται από την κύρωση μη ενεργοποίησης των επιταγών. Για την επιδότηση της διαμονής ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπονται για τον γενικό πληθυσμό.

Ακτοπλοϊκά και συνοδοί

Για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% προβλέπεται επιδότηση 100% για τη μετακίνηση με ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει σημαντικά το κόστος για όσους χρειάζεται να ταξιδέψουν σε νησιωτικούς προορισμούς.

Επιπλέον, κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούται έναν συνοδό χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει την πρόσβαση στο πρόγραμμα για πολίτες που χρειάζονται υποστήριξη κατά τη μετακίνησή τους.