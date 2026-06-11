Βάσεις 2026: Ποιές σχολές αναμένεται να έχουν πτώση και ποιές άνοδο – Ανάλυση ανά πεδίο

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Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Πανελλήνιες 2026 δείχνουν λιγότερες πολύ υψηλές βαθμολογίες σε ορισμένα πεδία, με πτωτικές τάσεις στις βάσεις χωρίς ακραίες ανατροπές.

Σε δύο ταχύτητες φαίνεται πως κινήθηκαν οι φετινές Πανελλήνιες, καθώς ορισμένα μαθήματα είχαν αυξημένο βαθμό δυσκολίας και αναμένεται να περιορίσουν τις πολύ υψηλές βαθμολογίες, ενώ σε άλλα οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να πετύχουν αξιόλογες επιδόσεις.

Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, όπως αναφέρει δημοσίευμα των «Νέων», τα Αρχαία, η Ιστορία, η Χημεία και η Οικονομία συγκαταλέγονται στα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών εξετάσεων. Την ίδια ώρα, τα Μαθηματικά και η Φυσική είχαν δύσκολα θέματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως φίλτρο για τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Τα μαθήματα που ξεχώρισαν για τη δυσκολία τους

Η εικόνα των φετινών θεμάτων δείχνει ότι ορισμένα μαθήματα έβαλαν υψηλότερο πήχη στους υποψηφίους. Τα Αρχαία, η Ιστορία, η Χημεία και η Οικονομία χαρακτηρίζονται από αυξημένες απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει κυρίως τις υψηλές βαθμολογίες.

Αντίθετα, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Βιολογία και η Πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτά τα μαθήματα δεν διαμορφώνεται η ίδια εικόνα πίεσης που καταγράφεται σε άλλα εξεταζόμενα αντικείμενα.

Η γενική εικόνα για τις βάσεις

Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανότατα θα είναι λιγότερες σε ορισμένα επιστημονικά πεδία. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις εισαγωγής.

Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις 2026

Σύμφωνα με την ίδια εικόνα, οι φετινές Πανελλήνιες δεν φαίνεται να οδηγούν σε ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Οι μεταβολές εκτιμάται ότι θα είναι πιο έντονες σε συγκεκριμένες ομάδες σχολών και όχι οριζόντια σε όλο το σύστημα.

1ο πεδίο: Πιέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η εικόνα δείχνει πτωτικές τάσεις, κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολές όπως η Νομική και η Ψυχολογία.

Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές αναμένονται μικρότερες μεταβολές. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως κατώτατο όριο εισόδου, περιορίζοντας τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις.

Βάσεις 2026: Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πού αναμένονται άνοδος και πτώση

2ο πεδίο: Πτώση σε περιζήτητες σχολές

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, καταγράφεται επίσης πτωτική τάση. Η πίεση ξεκινά από τις περιζήτητες σχολές και επηρεάζει ιδιαίτερα τμήματα με υψηλή ζήτηση.

Στις πολυτεχνικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Μαθηματικά και Φυσικά Τμήματα, αναμένεται πτώση. Η δυσκολία στα Μαθηματικά και στη Φυσική εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας.

3ο πεδίο: Η Βιολογία και η Χημεία πιέζουν τις βάσεις

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας και Ζωής, η Βιολογία θεωρείται ρυθμιστικός παράγοντας. Οι αυξημένες απαιτήσεις του μαθήματος, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω.

Στις Ιατρικές Σχολές εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα, δηλαδή βαθμολογίες 19-20, αναμένεται μειωμένος. Το πεδίο παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, όμως οι κορυφαίες επιδόσεις φαίνεται ότι θα είναι λιγότερες.

4ο πεδίο: Οικονομία και Μαθηματικά ως φρένο

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πτωτική τάση. Η Πληροφορική αναμένεται να δώσει αρκετές υψηλές βαθμολογίες, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά λειτουργούν ως ισχυρό φρένο.

Στα δημοφιλή Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών της Αθήνας, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα. Η άνοδος που μπορεί να προκύψει από την Πληροφορική αναμένεται να εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία.

Τι αναμένεται στα περιφερειακά τμήματα

Στα περιφερειακά τμήματα, οι μεταβολές αναμένεται να είναι μικρές. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα εξακολουθήσει να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού για τους υποψηφίους.

Η τελική εικόνα θα αποτυπωθεί μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και την επεξεργασία των προτιμήσεων στο μηχανογραφικό. Μέχρι τότε, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν περισσότερο στοχευμένες μεταβολές παρά γενικευμένες ανατροπές στις βάσεις.