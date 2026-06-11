ΑΣΕΠ: ΜΟΝΙΜΕΣ προσλήψεις στο Υπουργείο Παιδείας – Αιτήσεις ΕΔΩ

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Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει 12 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των 4.747 θέσεων ΠΕ σε φορείς του Δημοσίου.

Μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπει η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά συνολικά 4.747 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Η διαδικασία αφορά το Β΄ στάδιο για τους συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025. Οι θέσεις είναι μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Οι 12 θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιλαμβάνονται συνολικά 12 θέσεις. Όλες εμφανίζονται με έδρα τον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Οι θέσεις κατανέμονται σε πέντε διαφορετικούς κωδικούς. Αφορούν κλάδους και ειδικότητες Διοικητικού – Οικονομικού, Μεταφραστών – Διερμηνέων και Πληροφορικής.

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Οι θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού

Στον κωδικό θέσης 816 προβλέπεται 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Νομικών, στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στον κωδικό θέσης 880 προβλέπονται 6 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομάδα θέσεων που αφορά το Υπουργείο Παιδείας στην προκήρυξη.

Θέσεις Οικονομικού, Μεταφραστών και Πληροφορικής

Στον κωδικό θέσης 1223 προβλέπεται 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, επίσης με φορέα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Παράλληλα, στον κωδικό θέσης 1434 προβλέπονται 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων, ενώ στον κωδικό θέσης 2875 προβλέπονται 2 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής Software – Hardware.

Το πλαίσιο της προκήρυξης 2ΓΒ/2026

Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 εντάσσεται στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Απευθύνεται σε υποψηφίους που συμμετείχαν στην 1Γ/2025 και αφορά θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους κωδικούς θέσεων, τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. Κάθε θέση συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία που καθορίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής των υποψηφίων.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Για τις θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερη σημασία έχουν ο κλάδος, η ειδικότητα και ο κωδικός κάθε θέσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι ο τίτλος σπουδών και τα πρόσθετα προσόντα τους αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της προκήρυξης.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο έλεγχος της έδρας. Οι 12 θέσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στοιχείο που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι πριν προχωρήσουν στις επιλογές τους.

Γιατί ενδιαφέρει η προκήρυξη

Η 2ΓΒ/2026 αποτελεί μία από τις μεγάλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο. Ο συνολικός αριθμός των 4.747 θέσεων την καθιστά ιδιαίτερα σημαντική για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι 12 θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, καθώς αφορούν διοικητικές, οικονομικές, μεταφραστικές και τεχνολογικές ανάγκες του φορέα.