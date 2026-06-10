Δημόσιοι υπάλληλοι: Ποιοί παίρνουν προσωπική διαφορά έως 300 ευρώ

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Προσωπική διαφορά έως 300 ευρώ τον μήνα προβλέπεται για χιλιάδες υπαλλήλους 17 δημοσίων υπηρεσιών που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν από την 1η Απριλίου 2023 και μετά.

Νέα μισθολογική ρύθμιση για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει το άρθρο 53 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Η διάταξη αφορά την επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε προσωπικό που διορίστηκε ή μετατάχθηκε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες από την 1η Απριλίου 2023 και μετά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οι υπάλληλοι αυτοί σήμερα δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά που είχε καθιερωθεί με τον ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Με τη νέα διάταξη, η χορήγησή της επεκτείνεται και σε αυτούς, με πλαφόν έως 300 ευρώ τον μήνα.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά υπαλλήλους που πρωτοδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν από την 1η Απριλίου 2023 και εφεξής σε συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες. Ο συνολικός αριθμός όσων επηρεάζονται εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει έως και τους 10.000.

Η πρακτική επίπτωση της διάταξης είναι ότι οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των συγκεκριμένων υπαλλήλων μπορούν να αυξηθούν έως 300 ευρώ. Ωστόσο, το πλαφόν αυτό δεν ισχύει για συναδέλφους τους στις ίδιες υπηρεσίες που είχαν διοριστεί ή μεταταχθεί πριν από την 1η Απριλίου 2023.

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Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται

Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνεται το προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Περιλαμβάνεται επίσης η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη ρύθμιση εντάσσονται ακόμη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και το διοικητικό προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

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Οι ανεξάρτητες αρχές και οι ρυθμιστικοί φορείς

Η προσωπική διαφορά με πλαφόν έως 300 ευρώ προβλέπεται και για προσωπικό συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Στις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 53 περιλαμβάνονται ακόμη η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το ζήτημα της μισθολογικής ανισότητας

Παρότι η διάταξη αυξάνει τις αποδοχές χιλιάδων υπαλλήλων, την ίδια στιγμή προκαλεί αντιδράσεις λόγω των διαφορών που διατηρούνται ανάμεσα σε εργαζόμενους των ίδιων υπηρεσιών. Για όσους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν πριν από την 1η Απριλίου 2023, δεν ισχύει το πλαφόν των 300 ευρώ στην προσωπική διαφορά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συντηρούνται σημαντικές μισθολογικές ανισότητες και αδικίες. Στη δημόσια διαβούλευση έχουν ήδη εκφραστεί ενστάσεις και διαμαρτυρίες από υπαλλήλους που θεωρούν ότι εξακολουθούν να αδικούνται.

Πώς καθιερώθηκε η προσωπική διαφορά

Η προσωπική διαφορά προβλέφθηκε με τον ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η διάταξη όριζε ότι, αν από τις νέες ρυθμίσεις προέκυπταν χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με εκείνες που λάμβανε ο υπάλληλος στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η διαφορά θα διατηρούνταν ως προσωπική.

Στον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονταν υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Στόχος ήταν να προστατευτούν οι συνολικές αποδοχές υπαλλήλων που θα έβλεπαν μειώσεις λόγω κατάργησης ή περιορισμού επιδομάτων.

Η στρέβλωση με τις μισθολογικές ωριμάνσεις

Η εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς δημιούργησε στην πράξη μια σημαντική στρέβλωση. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, κάθε αύξηση στον βασικό μισθό λόγω μισθολογικής ωρίμανσης συμψηφιζόταν με την προσωπική διαφορά.

Έτσι, όταν ένας υπάλληλος περνούσε σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο μετά τη συμπλήρωση δύο ή τριών ετών υπηρεσίας, η αύξηση είτε χανόταν ολόκληρη είτε περιοριζόταν. Παρότι υπήρχε μισθολογική εξέλιξη στα χαρτιά, οι πραγματικές αποδοχές έμεναν στάσιμες ή αυξάνονταν πολύ λιγότερο.

Τι άλλαξε με τον μη συμψηφισμό

Η στρέβλωση αυτή διορθώθηκε εν μέρει με διάταξη που ψηφίστηκε πέρυσι. Η διάταξη προβλέπει μη συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με αυξήσεις λόγω μισθολογικών ωριμάνσεων, εφόσον το ποσό της διαφοράς είναι έως 300 ευρώ.

Για προσωπική διαφορά πάνω από 300 ευρώ, προβλέπονται σημαντικά μειωμένοι συμψηφισμοί. Με το νέο άρθρο 53, το πεδίο χορήγησης της προσωπικής διαφοράς επεκτείνεται και σε υπαλλήλους που είχαν μείνει εκτός, αλλά με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ τον μήνα.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους υπαλλήλους

Για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση, η προσωπική διαφορά μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση των μικτών μηνιαίων αποδοχών έως 300 ευρώ. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την περίπτωση κάθε εργαζομένου και τα μισθολογικά δεδομένα της υπηρεσίας του.

Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, παραμένει η διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα σε εργαζόμενους που υπηρετούν στις ίδιες δομές, αλλά έχουν διαφορετικό χρόνο διορισμού ή μετάταξης. Για τον λόγο αυτό, η διάταξη αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί συζητήσεις όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση.