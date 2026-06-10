Πανελλήνιες 2026: Η συμπληρωματική προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές

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Η συμπληρωματική προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων σε ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκε ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με τη συμπληρωματική προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών.

Η προκήρυξη αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και τις Ανώτατες Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών. Στους πίνακες αποτυπώνονται οι θέσεις ανά σχολή, κατεύθυνση, κατηγορία και ποσοστό εισαγωγής.

Οι θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο συνολικός αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 300 θέσεις. Από αυτές, οι 255 αφορούν τα Όπλα και οι 45 τα Σώματα.

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προβλέπονται συνολικά 105 θέσεις. Οι 70 θέσεις αφορούν τους Μάχιμους και οι 35 τους Μηχανικούς.

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Η κατανομή στη Σχολή Ικάρων

Για τη Σχολή Ικάρων, οι θέσεις κατανέμονται σε επιμέρους ειδικότητες και κατευθύνσεις. Στους Ιπταμένους προβλέπονται 80 θέσεις, ενώ στους Μηχανικούς 45 θέσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται 10 θέσεις για τους Εφοδιαστές και 10 για τους Διοικητικούς. Για τους Ελεγκτές Αεράμυνας ορίζονται 20 θέσεις, ενώ για τους Μετεωρολόγους προβλέπονται 10 θέσεις.

Οι θέσεις στη ΣΣΑΣ και στη ΣΑΝ

Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων προβλέπονται συνολικά 160 θέσεις. Η κατανομή περιλαμβάνει 69 θέσεις στο Ιατρικό, 6 στο Φαρμακευτικό, 6 στο Οδοντιατρικό, 6 στο Κτηνιατρικό, 5 στο Τμήμα Ψυχολόγων, 36 στο Οικονομικό, 16 στο Νομικό και 16 στην Πληροφορική.

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Για τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής προβλέπονται συνολικά 60 θέσεις. Η κατανομή στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει 40 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, 10 στο Πολεμικό Ναυτικό και 10 στην Πολεμική Αεροπορία.

Οι θέσεις στις σχολές υπαξιωματικών

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς προβλέπονται συνολικά 300 θέσεις. Από αυτές, οι 225 αφορούν τη ΣΜΥ – Όπλα και οι 75 τη ΣΜΥ – Σώματα.

Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 205 θέσεις. Η κατανομή αφορά υποψηφίους από Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας οι θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατευθύνσεις. Στην Α΄ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης προβλέπονται 135 θέσεις.

Στη Β΄ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης ορίζονται 43 θέσεις, ενώ στη Γ΄ Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης προβλέπονται 34 θέσεις. Συνολικά, οι θέσεις στη ΣΜΥΑ ανέρχονται σε 212.

Τι ισχύει για τα ποσοστά εισαγωγής

Η συμπληρωματική προκήρυξη καθορίζει τις θέσεις με βάση τα ποσοστά 10% και 90%, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο. Στους πίνακες γίνεται επιμέρους κατανομή για υποψηφίους προηγούμενων ετών και για την τρέχουσα διαδικασία.

Για τους υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων και Ελληνίδων του Εξωτερικού, αναφέρεται ότι ισχύει το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί στο Παράρτημα «Α» της Εγκυκλίου 04/2026.

Πού μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και από το εξεταστικό κέντρο της Διεύθυνσης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού και των αρμόδιων υπηρεσιών του εξεταστικού κέντρου περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο 04/2026.