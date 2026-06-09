Μηχανογραφικό 2026: Πώς να το συμπληρώσετε – Τα λάθη που μπορούν να κοστίσουν μια σχολή και οι σημαντικές οδηγίες

Πίνακας περιεχομένων

Το Μηχανογραφικό Δελτίο περνά στο επίκεντρο μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων για τα ΓΕΛ, με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Γιώργο Χατζητέγα να επισημαίνει τα βασικά λάθη που πρέπει να αποφύγουν οι υποψήφιοι.

Το Μηχανογραφικό 2026 μπαίνει πλέον στο επίκεντρο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, καθώς οι Πανελλήνιες 2026 ολοκληρώθηκαν για τα ΓΕΛ τη Δευτέρα, με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας.

Η επόμενη κρίσιμη φάση αφορά τη σωστή επιλογή και ιεράρχηση των σχολών.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η αντίστοιχη διαδικασία θα έρθει στο προσκήνιο στα τέλη του μήνα, καθώς έως τις 15 Ιουνίου συνεχίζονται τα μαθήματα ειδικότητας. Από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, ενώ από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου έχουν προγραμματιστεί οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.

Γιατί το Μηχανογραφικό θεωρείται κρίσιμο βήμα

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία μετά τις εξετάσεις. Συχνά αποδεικνύεται καθοριστική για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα για τον υποψήφιο.

Μηχανογραφικό 2026: Γιατί δεν πρέπει να διαλέξεις σχολή μόνο από τη βάση

Η σωστή ιεράρχηση των επιλογών έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού δεν αρκούν μόνο οι γραπτές επιδόσεις. Το πώς θα δηλωθούν οι σχολές και με ποια σειρά μπορεί να κρίνει αν ένας υποψήφιος θα αξιοποιήσει πραγματικά τις δυνατότητες που έχει μπροστά του.

Τι επισημαίνει ο Γιώργος Χατζητέγας στην ΕΡΤ

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα βασικά λάθη που γίνονται κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Όπως σημείωσε, λανθασμένες επιλογές μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε απώλεια θέσης σε σχολή που ενδιαφέρει πραγματικά τον υποψήφιο.

Στο ερώτημα αν ένας μαθητής πρέπει να προτάσσει περισσότερο την εκτίμηση της απόδοσής του ή τις πραγματικές του επιθυμίες, ο κ. Χατζητέγας υπογράμμισε ότι το Μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται με φθίνουσα σειρά επιθυμίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η τελική απόφαση πρέπει να ανήκει στο ίδιο το παιδί.

Η συμβουλευτική και η τεχνική πλευρά

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής εξήγησε ότι το Μηχανογραφικό έχει δύο βασικές όψεις. Η πρώτη είναι η συμβουλευτική, δηλαδή η ανάγκη ο υποψήφιος να υποστηριχθεί μέσα από μια διαδικασία καθοδήγησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ότι υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά κέντρα συμβουλευτικής στα οποία μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Η δεύτερη και πιο σημαντική πλευρά, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η τεχνική, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν και θα δηλωθούν οι επιλογές.

Το προσχέδιο πριν από την τελική υποβολή

Ο κ. Χατζητέγας πρότεινε στους υποψηφίους να ξεκινήσουν με ένα προσχέδιο. Το πρώτο βήμα είναι να εκτυπώσουν τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών.

Στη συνέχεια, τους κάλεσε να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων και ειδικότερα τα μαθήματα που διδάσκονται. Όπως πρόσθεσε, καλό είναι ο μαθητής να μην κάνει τη διαδικασία μόνος του, αλλά με καθοδήγηση ειδικών.

Η κατηγοριοποίηση των σχολών

Ένα ακόμη βήμα που πρότεινε ο Γιώργος Χατζητέγας είναι η κατηγοριοποίηση κάθε σχολής ή τμήματος με τα γράμματα Α, Β και Γ. Στην κατηγορία Α μπαίνουν οι σχολές των οποίων τα μαθήματα ενδιαφέρουν πολύ τον υποψήφιο.

Στην κατηγορία Β εντάσσονται οι σχολές που τον ενδιαφέρουν λιγότερο, ενώ στην κατηγορία Γ εκείνες που δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος μπορεί να οργανώσει τις επιλογές του με βάση το πραγματικό του ενδιαφέρον και όχι με βάση εκτιμήσεις για τις βάσεις.

Οι επιλογές με βάση την επιθυμία και όχι τις περσινές βάσεις

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής υπογράμμισε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τις σχολές που τους ενδιαφέρουν πραγματικά, ανεξάρτητα από την εκτίμησή τους για τους βαθμούς τους και τις περσινές βάσεις. Η βασική κατεύθυνση είναι η φθίνουσα σειρά επιθυμίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη να δηλωθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Αυτό, όπως σημείωσε, έχει ειδική σημασία για τους υποψηφίους που ενδέχεται να βρεθούν κοντά στο βαθμολογικό όριο.

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό και η τελική απόφαση

Στις επισημάνσεις του, ο Γιώργος Χατζητέγας ανέφερε ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παραλείψουν τη συμπλήρωση και του Παράλληλου Μηχανογραφικού των ΣΑΕΚ. Παράλληλα, τόνισε ότι το Μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται αφού προηγηθεί προσεκτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών.

Όπως ανέφερε, καθηγητές, γονείς, συγγενείς και φίλοι μπορούν να δώσουν χρήσιμες συμβουλές. Ωστόσο, η τελική απόφαση πρέπει να ανήκει στον ίδιο τον υποψήφιο φοιτητή.