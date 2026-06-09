Εκπαιδευτικοί – Πολλαπλό βιβλίο: «Δεν γίνεται επιλογή βιβλίων με διαδικασίες ενός κλικ»

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Την έντονη αντίδρασή τους στη διαδικασία επιλογής του πολλαπλού βιβλίου εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Κυκλάδων, κάνοντας λόγο για «προχειρότητα» και «ασφυκτικά χρονικά όρια» που δεν επιτρέπουν ουσιαστική παιδαγωγική αξιολόγηση των νέων σχολικών εγχειριδίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Σύλλογοι Διδασκόντων καλούνται, μέσα στον Ιούνιο και ενώ οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη διαδικασιών λήξης της χρονιάς, να επιλέξουν βιβλία για το σχολικό έτος 2027-2028. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι μια τόσο κρίσιμη απόφαση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία σε ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς επαρκή χρόνο, ενημέρωση και συλλογική συζήτηση.

Οι Σύλλογοι που συνυπογράφουν την ανακοίνωση ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τη συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ καλούν τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, τους υπόλοιπους Συλλόγους και τα συλλογικά όργανα των γονέων να πάρουν θέση, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά άμεσα το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Απαντάμε με υψηλό αίσθημα κοινωνικής και παιδαγωγικής ευθύνης στην προχειρότητα και τον παραλογισμό των διαδικασιών εξπρές για την επιλογή του πολλαπλού βιβλίου

Με απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ στις 4/6/2026 με τίτλο «Επιλογή Διδακτικών Βιβλίων – Διδακτικών Πακέτων από το Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) για το Σχολικό Έτος 2027 – 2028», καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να επιλέξουν έως τις 18 Ιουνίου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως 29 Ιουνίου, σχολικά βιβλία για τη σχολική χρονιά 2027–2028.

Το Υπουργείο Παιδείας, με μια μνημειώδη κίνηση προχειρότητας και τεράστιας απόστασης απ’την καθημερινή σχολική πραγματικότητα, απαιτεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τα νέα σχολικά εγχειρίδια μέσα σε αυτά τα ασφυκτικά χρονικά όρια.

Η απόφαση αυτή υποβαθμίζει μια βαθιά παιδαγωγική και επιστημονική διαδικασία σε μια τυπική γραφειοκρατία «ενός κλικ» σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, σε μία χρονική στιγμή που στις σχολικές μονάδες προετοιμάζονται οι εκδηλώσεις και οι δράσεις για το τέλος της σχολικής χρονιάς και ταυτόχρονα διενεργούνται όλες οι διαδικασίες για την αποφοίτηση των μαθητών /τριών.

Η απόφαση στερείται κάθε παιδαγωγικής και διοικητικής λογικής, αγγίζοντας τα όρια της πλήρους αποσύνδεσης απ’τη σχολική πραγματικότητα, καθώς οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου ενημερώνονται στα μέσα Ιουνίου ότι καλούνται να διαλέξουν βιβλία που θα διδαχτούν τα παιδιά στο σχολείο τους το 2027-28!

Πολλαπλό βιβλίο: Παράταση ζητούν οι εκπαιδευτικοί για να μελετήσουν τα νέα εγχειρίδια

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός άνθρωποι που δίδαξαν το τρέχον έτος – ακόμα και όσοι συνταξιοδοτούνται άμεσα – υποχρεούνται να επιλέξουν βιβλία για συναδέλφους τους που θα διδάξουν δύο χρόνια μετά κι αφετέρου η επιλογή γίνεται χωρίς να είναι γνωστές οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ελλείψεις ή το επίπεδο των μαθητών που θα καθίσουν στα θρανία το 2027. Επιπλέον, με τα μαθήματα να ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, οι Σύλλογοι καλούνται ουσιαστικά μέσα σε ένα διήμερο, εν μέσω τελετών λήξης και βαθμολογιών, να αξιολογήσουν εκατοντάδες τίτλους. Στο Δημοτικό συγκεκριμένα 257 διδακτικά βιβλία ( 30 έως 41 ανά τάξη και 12 ανά ειδικότητα).

Ποιες, όμως, είναι οι αληθινές στοχεύσεις του ΥΠΑΙΘΑ με το “πολλαπλό βιβλίο”;

Πρώτα και κύρια, το σχολικό βιβλίο παύει να αντιμετωπίζεται ως δωρεάν κοινωνικό αγαθό. Μεταμορφώνεται σε εμπόρευμα, με τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους να ανταγωνίζονται για το ποιο βιβλίο θα «πουλήσει» περισσότερο, μετατρέποντας τα σχολεία σε πεδία διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης, διασπάται ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Δημιουργούνται σχολεία πολλών ταχυτήτων, ανάλογα με το ποιο βιβλίο επιλέγεται, προωθώντας την ταξική διαφοροποίηση των μαθητών, ενώ τέλος μεταφέρεται η κρατική ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, καθώς έτσι το υπουργείο αποποιείται την υποχρέωσή του να παρέχει ενιαία, επιστημονικά αναβαθμισμένα συγγράμματα.

Πολλαπλό βιβλίο: Ενστάσεις για τον χρόνο, τις επιλογές και τον ρόλο των εκπαιδευτικών

Όμως, και στην ουσία των προβλημάτων που τάχα θα έλυνε το “πολλαπλό βιβλίο”, δεν αποτελεί παρά ένα επικοινωνιακό προπέτασμα καπνού που δεν αγγίζει τον πυρήνα των προβλημάτων του δημόσιου σχολείου. Το ΥΠΑΙΘΑ προβάλλει την αλλαγή αυτή ως δήθεν όπλο κατά της παπαγαλίας, όμως η πραγματικότητα το διαψεύδει. Όσο διατηρούνται στο ακέραιο η εξοντωτική παραγωγή ύλης, το κυνήγι του χρόνου και ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας, η καθημερινότητα στην τάξη δεν πρόκειται να αλλάξει. Στην πράξη, αλλάζει απλώς το περιτύλιγμα και όχι η φιλοσοφία. Μάλιστα, πολλά από τα νέα συγγράμματα εμφανίζονται ακόμη πιο ογκώδη και φορτωμένα με πληροφορίες, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική ελάφρυνση ή αναδιάρθρωση. Είναι απορίας άξιο πώς θα καταπολεμηθεί η αποστήθιση όταν οι μαθητές πνίγονται σε ακόμα περισσότερες σελίδες και αξιολογούνται με τις ίδιες ακριβώς μεθόδους. Αν το πρόβλημα της παιδείας ήταν απλώς η ύπαρξη ενός και μόνο βιβλίου, η αναβάθμισή της θα είχε επιτευχθεί προ πολλού. Το πραγματικό αγκάθι παραμένει η αδιάκοπη πίεση, με τις επιβαλλόμενες ατέρμονες γραφειοκρατικές κι αντιεκπαιδευτικές διαδικασίες, η υποχρηματοδότηση και, βέβαια, η μετατροπή της μάθησης σε στείρα αποστήθιση για τις εξετάσεις, όπως και η εμμονή ενός συστήματος που βάζει την κάλυψη της διδακτέας ύλης πάνω από την ουσιαστική γνώση.

Απαιτούμε:

Πραγματική παιδαγωγική συζήτηση, σεβασμό στον ρόλο και την ευθύνη των εκπαιδευτικών και δημοκρατία στους Συλλόγους Διδασκόντων ώστε να αποφασίζουν με ουσιαστικές συλλογικές διαδικασίες.

Καλούμε:

· Το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω τώρα αυτή την απαξιωτική διαδικασία.

· Τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς συλλόγους και τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις. Οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες να καλύψουν συνδικαλιστικά τις/τους εκπαιδευτικούς και διευθυντ(ρι)ες που θα αποφασίσουν με πρακτικά στους συλλόγους διδασκόντων ότι αδυνατούν να κάνουν επιλογή βιβλίων σε τέτοια ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση.

· Τα συλλογικά όργανα των γονιών (Σύλλογοι, Ενώσεις, Ομοσπονδίες) να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις και να συνταχτούν στο πλευρό του εκπαιδευτικού κινήματος. Αφορά τη μόρφωση των παιδιών τους και όλα αυτά οδηγούν στην πλήρη απαξίωση των μορφωτικών δικαιωμάτων.

Επισημαίνουμε ότι απέναντι στην πολιτική του ταξικού διαχωρισμού, της «αριστείας» και της κατηγοριοποίησης, παλεύουμε σταθερά για:

o Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά αποκλειστικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο.

o Σχολείο ολόπλευρης διαπαιδαγώγησης και στέρεας επιστημονικής γνώσης που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει, αμβλύνοντας τους ταξικούς διαχωρισμούς.

o Ριζική αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων με ταυτόχρονη μείωση της διδακτέας ύλης.

o Κατάργηση των εξεταστικών πλεγμάτων (ΕΒΕ, Τράπεζα Θεμάτων, PISA, Πανεθνικές εξετάσεις σε Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου) του νέου πειθαρχικού και όλου του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης.

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τους μαθητές μας,

την παιδαγωγική ελευθερία, την εργασία και την αξιοπρέπεια μας.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε :

Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»

Σύρου – Τήνου – Μυκόνου