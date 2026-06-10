Ασανσέρ και απογραφές: Τα πρόστιμα που θα πληρώσουν οι παραβάτες

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Την Τρίτη, 30 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στα ασανσέρ στο σχετικό Μητρώο.

Και μάλιστα δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση, καθώς το άρθρο 70 του νόμου 5218/2025, με το οποίο θεσπίστηκε το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αναφέρει πως αυτό μπορεί να γίνει 1 μόνο φορά.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, εάν δοθεί νέα παράταση, τότε θα πρέπει να βγει από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση και δεν επαρκεί να εκδοθεί υπουργική απόφαση.

Τα στοιχεία

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως, μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί σχεδόν 288.000 ανελκυστήρες.

Απογραφή ασανσέρ: Τι πρέπει να κάνει ο συντηρητής, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ακόμη επισημαίνεται πως από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 προστέθηκαν 18.000 νέες καταχωρίσεις για την απογραφή ανελκυστήρων. Υπενθυμίζεται πως εκείνη την περίοδο είχε ολοκληρωθεί η απογραφή σχεδόν 270.000 ανελκυστήρων.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, θα γινόταν απογραφή για 700.000 ανελκυστήρες ενώ, τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή κτιρίων του 2021 ήταν 310.000.

Τα πρόστιμα

Τσουχτερά πρόστιμα θα κληθούν να πληρώσουν οι υπόχρεοι που δεν θα προχωρήσουν στην απογραφή ανεμιστήρων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.Ειδικότερα, τα πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

είναι 1.000 ευρώ για τα κτίρια κατοικίας,

είναι 2.500 ευρώ για τα κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης

και 5.000 ευρώ για τα κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Διευκρινίζεται πως αυτό αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι τους ενοικιαστές.

Ταυτόχρονα, από φέτος επιβάλλονται πρόστιμα και σε συντηρητές ή εγκαταστάτες ανελκυστήρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 238 του νόμου 5297/2026, κυρώσεις επιβάλλονται όταν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ανελκυστήρας δεν είχε απογραφεί ή ότι στο σχετικό παραστατικό έχει αναγραφεί προδήλως ανακριβής αριθμός απογραφής.

Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσω των φορολογικών παραστατικών συντήρησης ή εγκατάστασης, στα οποία είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού απογραφής που έχει εκδοθεί από το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

. Αρμόδια για τους ελέγχους και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.