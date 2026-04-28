ΝΕΟ φαρμακείο αυτοκινήτου: Πότε αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Η εφαρμογή για το νέο φαρμακείο στα οχήματα μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας χρόνο προσαρμογής σε οδηγούς και αγορά.

Το νέο φαρμακείο στα οχήματα αποκτά μεταβατική περίοδο εφαρμογής, καθώς η υποχρέωση για την τοποθέτησή του μετατίθεται χρονικά. Η απόφαση προβλέπει ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας σημαντικό περιθώριο προσαρμογής.

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση τόσο των οδηγών όσο και της αγοράς, καθώς η αρχική πρόβλεψη για ταχύτερη εφαρμογή κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά υπό τις υφιστάμενες συνθήκες.

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της εφαρμογής

Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε την άμεση εφαρμογή των νέων προδιαγραφών για το φαρμακείο στα οχήματα, ωστόσο η ανάγκη για μεγαλύτερη προετοιμασία οδήγησε στην αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος.

Με τη νέα απόφαση, δίνεται χρόνος στους εμπλεκόμενους να προσαρμοστούν στα δεδομένα, εξασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει με πιο ομαλό τρόπο και χωρίς αιφνιδιασμούς.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο φαρμακείο

Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών που θα πρέπει να διαθέτει κάθε όχημα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 βασικά είδη. Στον εξοπλισμό αυτό εντάσσονται υλικά απαραίτητα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης, επιδέσμοι, τραυμαπλάστ, επιθέματα για πληγές και εγκαύματα, γάντια μιας χρήσης και ψαλίδι πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται προστατευτικά μέσα και οδηγίες χρήσης για την ορθή αξιοποίηση του εξοπλισμού.

Πού πρέπει να βρίσκεται μέσα στο όχημα

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην άμεση προσβασιμότητα του φαρμακείου, καθώς σε περιπτώσεις ανάγκης ο χρόνος είναι κρίσιμος. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να είναι κλειδωμένο ή να χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης άλλων αντικειμένων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του σε κάθε περίσταση.

Υποχρεώσεις για συντήρηση και ανανέωση

Η ευθύνη για τη σωστή κατάσταση του φαρμακείου ανήκει στους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς των οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά θα πρέπει να αντικαθίστανται μετά από κάθε χρήση και να ελέγχονται τακτικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανανέωση του φαρμακευτικού υλικού, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραμένει αμετάβλητο για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη.

Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή του μέτρου συνεπάγεται και αντίστοιχη μετάθεση των κυρώσεων. Οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων θα ξεκινήσουν μετά την ενεργοποίηση της υποχρέωσης το 2027.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.