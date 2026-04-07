Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 18 Ιουνίου και ποιο είναι το πρόστιμο

Από τις 18 Ιουνίου αλλάζουν οι υποχρεώσεις για το φαρμακείο αυτοκινήτου, με νέες απαιτήσεις και πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.

Το φαρμακείο αυτοκινήτου μπαίνει στο επίκεντρο σημαντικών αλλαγών από τις 18 Ιουνίου, καθώς τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για τον εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί. Η απόφαση αυτή έρχεται να εκσυγχρονίσει ένα πλαίσιο που παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητο για δεκαετίες.

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία των οδηγών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον δρόμο, όπως ένα τροχαίο ατύχημα. Παράλληλα, καθορίζονται σαφείς προϋποθέσεις για την κατάσταση και την ποιότητα των υλικών που πρέπει να περιλαμβάνει το κουτί πρώτων βοηθειών.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο πρώτων βοηθειών

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm – Επιμεταλλωμένη)

Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)

Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)

Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)

Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)

Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)

Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)

Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)

Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος

Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)

Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συντήρηση του φαρμακείου, καθώς ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρει την ευθύνη για τον τακτικό έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών που λήγουν ή χρησιμοποιούνται.

Μάλιστα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, συνιστάται η συχνή ανανέωση του περιεχομένου, ιδίως τους θερινούς μήνες. Το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα και να μην είναι κλειδωμένο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης .

Με τη νέα απόφαση καταργείται το παλαιό πλαίσιο που ίσχυε από το 1978 και εισάγεται ένα σύγχρονο σύστημα, ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπονται κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων ξεκινά τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, δίνοντας στους οδηγούς ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα το φαρμακείο του οχήματός τους και να το ανανεώσουν με βάση τις νέες προδιαγραφές, καθώς η συμμόρφωση δεν αφορά μόνο την αποφυγή προστίμων, αλλά και την ουσιαστική ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.

Όσον αφορά το πρόστιμο, αυτό είναι βάσει των διατάξεων της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025) και υπολογίζεται στα 30 ευρώ.εμ.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα για το φαρμακείο αυτοκινήτου

Μέχρι πρότινος, οι οδηγοί όφειλαν να διαθέτουν ένα βασικό σύνολο υλικών στο φαρμακείο του οχήματός τους. Οι απαιτήσεις αυτές είχαν θεσπιστεί ήδη από το 1978 και περιλάμβαναν είδη όπως βαμβάκι, γάζες, λευκοπλάστη, απλούς επιδέσμους και απολυμαντικά.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο παρέμεινε σε ισχύ για περίπου πέντε δεκαετίες, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, παρά τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και της οδικής ασφάλειας.

Οι νέες υποχρεώσεις για τους οδηγούς

Με τη νέα απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, οι οδηγοί καλούνται πλέον να αναπροσαρμόσουν το περιεχόμενο του φαρμακείου τους. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το διαθέσιμο υλικό μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη φαρμακείου σε όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, ενισχύοντας έτσι το επίπεδο ασφάλειας για οδηγούς και επιβάτες.

Προδιαγραφές και σωστή συντήρηση του εξοπλισμού

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο φαρμακείο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και εντός της ημερομηνίας λήξης τους. Παράλληλα, απαιτείται να φέρουν σήμανση CE, καθώς υπάγονται στον κανονισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κουτί πρώτων βοηθειών οφείλει να τοποθετείται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο μέσα στο όχημα, ενώ δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει αντικείμενα που δεν σχετίζονται με φαρμακευτικό υλικό. Επιπλέον, πρέπει να γίνεται τακτική ανανέωση του περιεχομένου, είτε λόγω λήξης είτε μετά από χρήση.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Η μη τήρηση των νέων κανόνων επιφέρει κυρώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, η παράβαση επισύρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ για τους οδηγούς που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο φαρμακείο ή δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Η εφαρμογή των νέων μέτρων από τις 18 Ιουνίου σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την καθημερινότητα των οδηγών, καθιστώντας την ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου φαρμακείου βασική υποχρέωση για την ασφαλή μετακίνηση.