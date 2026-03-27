Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, ηλεκτρικά οχήματα

Νέος νόμος για τα ΙΧ εισάγει αλλαγές σε ελέγχους, πινακίδες, καύσιμα και εταιρικά οχήματα, με νέες υποχρεώσεις για οδηγούς και ιδιοκτήτες.

Οι αλλαγές στα ΙΧ τίθενται σε εφαρμογή με νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών, φέρνοντας ένα διαφορετικό πλαίσιο για τους ελέγχους, τη χρήση και τη διαχείριση των οχημάτων. Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και την αγορά αυτοκινήτου συνολικά.

Το νέο καθεστώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την καταγραφή στοιχείων των οχημάτων και την αντιμετώπιση φαινομένων παρατυπιών. Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις που συνδέονται με την ηλεκτροκίνηση και τη λειτουργία της αγοράς.

Νέοι έλεγχοι για τα diesel και τα καυσαέρια

Από την 1η Ιουλίου 2027 εισάγεται έλεγχος εκπομπών μικροσωματιδίων για πετρελαιοκίνητα οχήματα, με στόχο την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Η ρύθμιση αφορά αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Η αλλαγή προκύπτει λόγω φαινομένων αφαίρεσης φίλτρων συγκράτησης μικροσωματιδίων και καταλυτών από ορισμένους ιδιοκτήτες. Σε περιπτώσεις όπου τα όρια εκπομπών ξεπερνιούνται, τα οχήματα δεν θα περνούν τον τεχνικό έλεγχο και θα απαιτείται αποκατάσταση του εξοπλισμού.

Τέλος στις παρεμβάσεις στο κοντέρ

Σημαντική αλλαγή αφορά την καταγραφή των χιλιομέτρων, καθώς πλέον θα αποτυπώνονται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του οχήματος. Μέχρι σήμερα η καταγραφή γινόταν μετά την τετραετία, γεγονός που επέτρεπε περιπτώσεις αλλοίωσης των ενδείξεων.

Παράλληλα, τροποποιείται το καθεστώς έκδοσης της κάρτας καυσαερίων, η οποία θα εκδίδεται αποκλειστικά από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει καταχρηστικές πρακτικές που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Πινακίδες, διπλώματα και νέες χρεώσεις

Ο νέος νόμος εισάγει και αλλαγές στις πινακίδες κυκλοφορίας, καταργώντας τη δυνατότητα απόκτησης συγκεκριμένης αρίθμησης χωρίς κόστος. Όσοι επιθυμούν ειδικό συνδυασμό θα πρέπει να καταβάλλουν αντίτιμο, μέρος του οποίου θα κατευθύνεται σε δράσεις για το περιβάλλον και την ηλεκτροκίνηση.

Ταυτόχρονα, για τα διπλώματα β’ κατηγορίας, αυξάνεται το επιτρεπόμενο βάρος οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα, όπως ηλεκτρικά ή υδρογόνου, από 3,5 σε 4,25 τόνους, προσαρμόζοντας το πλαίσιο στις νέες τεχνολογίες.

Κίνητρα και ρυθμίσεις για ηλεκτρικά οχήματα

Παρατείνεται έως το τέλος του 2026 η απαλλαγή από το τέλος στάθμευσης για ηλεκτρικά και χαμηλών ρύπων οχήματα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Το μέτρο ενισχύει την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται στόχος για τα εταιρικά οχήματα, καθώς ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Νέες υποχρεώσεις για αγορά και ταξινομήσεις

Αλλαγές προβλέπονται και για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η δήλωσή τους σε ειδικό μητρώο πριν την έκδοση ελληνικών πινακίδων. Παράλληλα, οι έμποροι οφείλουν να εγγράφονται στο σχετικό μητρώο παραγωγών για να προχωρήσουν στη διαδικασία.

Επιπλέον, δίνεται προθεσμία για τη νομιμοποίηση ιδιοκατασκευών όπως τρέιλερ και μπαγκαζιέρες, με συγκεκριμένο παράβολο, ενώ για τα οχήματα με οδηγό τύπου van σε μεγάλες πόλεις προβλέπεται η χρήση αποκλειστικά ηλεκτρικών μοντέλων.

Ένα νέο πλαίσιο για τα οχήματα

Οι παρεμβάσεις του νέου νόμου διαμορφώνουν ένα πιο αυστηρό και οργανωμένο πλαίσιο για τη χρήση και τον έλεγχο των ΙΧ, με έμφαση στη διαφάνεια και την περιβαλλοντική συμμόρφωση.

Οι αλλαγές επηρεάζουν πολλαπλά επίπεδα, από την καθημερινή χρήση των οχημάτων έως τη λειτουργία της αγοράς, δημιουργώντας νέα δεδομένα για οδηγούς και ιδιοκτήτες.