Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 5.000 ανέργους

Δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική απόφαση για την ενίσχυση του προγράμματος της ΔΥΠΑ «Πράσινης Απασχόλησης» 5.000 ανέργων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΔΥΠΑ– Και η χρηματοδότηση του γίνεται μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης επισημαίνεται πως με την εν λόγω ΚΥΑ, αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός κατά 8,5 εκατ. ευρώ του προγράμματος και ανέρχεται πλέον στα 67,77 εκατ. ευρώ συνολικά. Από τα χρήματα αυτά:

57,78 εκατ. ευρώ έχουν ήδη απορροφηθεί (2023–2025)

9,98 εκατ. ευρώ απομένουν για το 2026 και μετά

Πάντως ο στόχος του προγράμματος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 18–66 ετών, με έμφαση σε τομείς της πράσινης ανάπτυξης. και ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις γυναίκες που είναι άνεργες.

Με άλλα λόγια η αύξηση του προϋπολογισμού ενισχύει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε «πράσινους» κλάδους, την ένταξη ανέργων σε αναδυόμενες μορφές απασχόλησης και τη μετάβαση της οικονομίας σε πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι

Η «πράσινη» απασχόληση

Οι θέσεις εργασίας αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:

στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

στην κυκλική οικονομία

στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

στην Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

Οι αλλαγές

Στην νέα ΚΥΑ συμπεριλαμβάνεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2831 για τις ενισχύσεις de minimis, κάτι που:

ευθυγραμμίζει το πρόγραμμα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες

διασφαλίζει τη νομιμότητα των επιχορηγήσεων

αποτρέπει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό

Ο βασικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει η ΔΥΠΑ και θα έχει αρμοδιότητες που αφορούν:

την αξιολόγηση και έλεγχο αιτήσεων των επιχειρήσεων

τη διαχείριση επιχορηγήσεων

την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος