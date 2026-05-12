Προσλήψεις εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΕΠ για τις αιτήσεις – Τι ισχύει με το e-Παράβολο

Πίνακας περιεχομένων

Το ΑΣΕΠ άνοιξε τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, που αφορούν υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 14:00. Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να προχωρήσουν και στην επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ, διαδικασία που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Ποιους αφορά η προκήρυξη 1ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026. Αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73. Περιλαμβάνει επίσης τον κλάδο ΠΕ79, με τις ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ.

Τι προβλέπει η προκήρυξη 2ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026. Αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα: Αιτήσεις, ειδικότητες

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αφορά εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΠΕ και εντάσσεται στη συνολική διαδικασία υποβολής αιτήσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση στο ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ. Η διαδρομή που ακολουθείται είναι «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια «Αίτηση».

Η υποβολή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη, στο Κεφάλαιο Α΄ και στο Παράρτημα Δ΄. Η διαδικασία αφορά και τις δύο προκηρύξεις, με κοινή προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ.

ΝΕΟΣ γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Οι ημερομηνίες για ΑΣΕΠ και ΟΠΣΥΔ

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ άρχισε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00. Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και τη μεταφόρτωση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, η προθεσμία ξεκίνησε επίσης την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00. Η συγκεκριμένη διαδικασία λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες. Για την προκήρυξη 1ΓΕ/2026 η σχετική αναφορά γίνεται στο Παράρτημα Ζ΄, ενώ για την 2ΓΕ/2026 στο Παράρτημα ΣΤ΄.

Το παράβολο των 15 ευρώ

Στην αίτηση επισυνάπτεται παράβολο 15 ευρώ. Οι υποψήφιοι το προμηθεύονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και στη συνέχεια «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ».

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων υπάρχει σχετικός σύνδεσμος στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ». Ο σύνδεσμος οδηγεί στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πότε ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική αίτηση

Η ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται μόνο όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση». Προϋπόθεση είναι ο εικοσαψήφιος κωδικός του παραβόλου να βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», ώστε να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Η πληρωμή πρέπει να έχει γίνει μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση. Τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει δυσκολία ή αδυναμία υποβολής.

Το ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται σε τέτοιους παράγοντες. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται και γράφημα με τον αριθμό επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον κόμβο του ΑΣΕΠ, με ενδεικτική κίνηση για τον Απρίλιο 2026 και τον Απρίλιο 2025.

Πού απευθύνονται για διευκρινίσεις

Για τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά μόνο με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ. Η επικοινωνία γίνεται μέσω helpdesk ή τηλεφωνικά στο 2131319100, με επιλογή 3.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για τεχνικά θέματα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 20:00 και τις αργίες από τις 10:00 έως τις 16:00. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη και τη συμμετοχή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, μέσω helpdesk ή τηλεφωνικά στο 2131319100, με επιλογή 2, τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλεύονται πρώτα τις Συχνές Ερωτήσεις και τα Εγχειρίδια Χρήσης. Η σχετική ενότητα βρίσκεται στη «Βοήθεια», στις επιλογές «Συχνές Ερωτήσεις» ή «Εγχειρίδια Χρήσης».