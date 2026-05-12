Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα: Αιτήσεις, ειδικότητες

Πίνακας περιεχομένων

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην εξής διεύθυνση:

Την Παρασκευή, 22 Μαΐου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πρόσληψη 39 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στο Λιμενικό Σώμα– Ελληνική Ακτοφυλακή.

Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού Απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού έτους 2026, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510

Οι ειδικότητες

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από διπλωματούχους των κάτωθι Σχολών Πολυτεχνείων και των κάτωθι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως εξής:

Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί – 6 θέσεις

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΣΕΠ: Δικαιολογητικά για 1.696 θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για χιλιάδες εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ-Ποιούς αφορούν οι προσλήψεις

Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί – 9 θέσεις

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί – 3 θέσεις

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών – 12 θέσεις

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί – 2 θέσεις

Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί – 7 θέσεις

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταχθούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, θα πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμων ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από01-01-1996 και μετά.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

Να είναι υγειονομικώς κατάλληλοι (σωματικής ικανότητας πρώτης κατηγορίας Ι/1),

Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό

Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εξαιτίας τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.

Να μην φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ).

Η μοριοδότηση

Η μοριοδότηση των συμμετεχόντων υποψηφίων γίνεται μηχανογραφικά και προσδιορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών τους ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί 110 και ελέγχεται μέχρι εκατοστού της μονάδας.

Όσοι είναι κάτοχοι αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης λαμβάνουν άπαξ επιπλέον 200 μόρια. Όσοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λαμβάνουν άπαξ επιπλέον 100 μόρια. Τα ανωτέρω προσόντα βαθμολογούνται αθροιστικά, εφόσον υφίστανται. Όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος λαμβάνουν άπαξ επιπλέον 400 μόρια.

Για τη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, προστίθεται αριθμός μορίων ως εξής:

70 μόρια είναι για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση (Γ2).

50 μόρια είναι για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση (Γ1).

30 μόρια είναι για κάθε μία εξ αυτών σε όσους κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση (Β2).

Αν ο υποψήφιος κατέχει τίτλους γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφόρων επιπέδων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο ανώτερος τίτλος.