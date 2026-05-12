Κοινωνικός Τουρισμός – Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων: Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία – Τι ισχύει για τα οριστικά

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 της ΔΥΠΑ αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ η έναρξη του προγράμματος μετατίθεται για την εβδομάδα της 25ης Μαΐου.

Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους και ανέργους και προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών.

Σύμφωνα με την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα, η υλοποίηση δεν θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά, αλλά προβλέπεται να αρχίσει την εβδομάδα της 25ης Μαΐου. Η αλλαγή συνδέεται με τις διαδοχικές παρατάσεις που δόθηκαν για το πρόγραμμα και με τον χρόνο που απαιτείται έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Πότε αναμένονται οι προσωρινοί πίνακες

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων αναμένεται να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ έως το τέλος της εβδομάδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάρτηση μπορεί να γίνει είτε την Πέμπτη το απόγευμα είτε την Παρασκευή το πρωί.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς πραγματοποιούνται πολλοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Τα αποτελέσματα του προγράμματος από την εταιρεία αναμένεται να αποσταλούν την Τετάρτη στη ΔΥΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, θα εκδοθεί και σχετικό δελτίο Τύπου από τη ΔΥΠΑ, ώστε να ενημερωθούν οι υποψήφιοι του προγράμματος για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Μετά τη δημοσιοποίηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, θα δοθεί χρονικό περιθώριο περίπου 3 ημερών για την υποβολή ενστάσεων. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.

Δεν αποκλείεται οι ενστάσεις να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Η διαδρομή που αναφέρεται είναι: Αρχική, Εργασία και ασφάλιση, Αποζημιώσεις και Παροχές, Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων θα ακολουθήσουν τα οριστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά ενδέχεται να εκδοθούν μέχρι τις 25 του μηνός.

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Η έναρξή του δεν θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2026, καθώς μετατίθεται λόγω των παρατάσεων που είχαν προηγηθεί.

Η Τόνια Αράχωβα ανέφερε ότι η υλοποίηση προβλέπεται να ξεκινήσει την εβδομάδα της 25ης Μαΐου και όχι στις 18 του μήνα. Όπως διευκρίνισε, δεν αναφέρεται ακριβής ημερομηνία, καθώς όλα εξαρτώνται από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Η ίδια σημείωσε ότι, σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα θα τρέξει εντός του μήνα. Έτσι, η τελική έναρξη συνδέεται άμεσα με το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων.

Οι διανυκτερεύσεις και τα ακτοπλοϊκά

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Για τον γενικό πληθυσμό το ποσοστό συμμετοχής είναι 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η συμμετοχή είναι μηδενική.

Το πρόγραμμα για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 23:59. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 55.312 αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι επίσης 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026. Συνολικά θα διατεθούν 25.000 επιταγές.

Τι προβλέπεται για τους συνταξιούχους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι του προγράμματος για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Θα μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν δωρεάν έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο. Για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για τη Θεσσαλία πλην Σποράδων, προβλέπονται δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις.

Πέρα από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ορίζεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Με πληροφορίες από enikonomia