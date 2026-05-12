Αγροτική Εστία – ΟΠΕΚΑ: Ποιοί δικαιούνται διακοπές, βιβλία και θέατρο

Πίνακας περιεχομένων

Τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ αφορούν 155.515 δικαιούχους, με αιτήσεις στα ΚΕΠ έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Ο ΟΠΕΚΑ δέχεται αιτήσεις για τα Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας του ΛΑΕ, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 5 Μαΐου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Συνολικά, τα προγράμματα αφορούν 155.515 δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας. Οι παροχές καλύπτουν διακοπές, κοινωνικό τουρισμό, πολιτιστικές δράσεις, δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου, με την επιλογή να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης όταν η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις.

Οι παροχές που περιλαμβάνονται στα προγράμματα

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων μπορούν να ενταχθούν έως 117.000 δικαιούχοι. Οι κληρωθέντες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόγραμμα δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου για 5.000 δικαιούχους. Μέσω της συγκεκριμένης παροχής, οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθήσουν παραστάσεις σε συμβεβλημένα θέατρα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Στα προγράμματα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, ή του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Αίτηση μπορούν να κάνουν και υπάλληλοι ή συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ ή του e-ΕΦΚΑ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και μέλη οικογένειας των παραπάνω, δηλαδή σύζυγοι και παιδιά, εφόσον διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις, η επιλογή γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση. Η κατανομή των θέσεων πραγματοποιείται με βάση τον νομό κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν επιλεγεί τα τελευταία 3 χρόνια. Τα αποτελέσματα με τις λίστες των τυχερών αναρτώνται στο site του ΟΠΕΚΑ και κοινοποιούνται στα ΚΕΠ.

Οι κατηγορίες με προτεραιότητα

Κατά προτεραιότητα συμμετέχουν συνταξιούχοι με απόλυτη αναπηρία ή τυφλότητα, δικαιούχοι επιδόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας, καθώς και άτομα με νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down ή εγκεφαλική παράλυση.

Προτεραιότητα προβλέπεται επίσης για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, παιδιά που λαμβάνουν ορφανική σύνταξη, δικαιούχους επιδόματος αναδοχής και γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά για συγκεκριμένα προγράμματα.

Πώς λαμβάνονται οι παροχές

Η διαδικασία αξιοποίησης των παροχών διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα. Για τουρισμό, εκδρομές και θέατρο, οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ μέσα στην προβλεπόμενη διορία.

Για τα δωρεάν βιβλία, οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία από τα ΚΕΠ, αλλά πηγαίνουν απευθείας στα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία για την εξαργύρωση της παροχής. Η χρήση των παροχών είναι αυστηρά προσωπική και τα δελτία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο που κληρώθηκε.