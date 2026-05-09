Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Έως και τις 13 Μαΐου θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Ο κοινωνικός τουρισμός συνταξιούχων ενεργοποιήθηκε με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα που προσφέρει επιταγές διακοπών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν πακέτα διαμονής έως και 12 διανυκτερεύσεων.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στο αντίστοιχο πρόγραμμα για εργαζόμενους και ανέργους, όπου οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 780.000. Στόχος της νέας δράσης είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των συνταξιούχων σε οικονομικές ή και δωρεάν διακοπές.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΑΕΕ. Μαζί τους μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία εντάσσονται ως ωφελούμενοι.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, καθώς και ενήλικα τέκνα που είναι ασφαλισμένα μέσω των γονέων τους ή έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σύζυγοι, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένοι, αλλά και συνοδοί για άτομα με αναπηρία, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη που αποδεικνύεται από αρμόδιο φορέα.

Η διάρκεια του προγράμματος και οι επιταγές

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 13 μηνών, με έναρξη την 1η Ιουνίου 2026 και ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου 2027. Συνολικά προβλέπεται η διάθεση 25.000 επιταγών προς τους δικαιούχους.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέξουν τουριστικό κατάλυμα της προτίμησής τους και να πραγματοποιήσουν διακοπές με χαμηλό κόστος, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία και τις παροχές του καταλύματος.

Πόσες διανυκτερεύσεις δικαιούνται οι ωφελούμενοι

Για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το πρόγραμμα προβλέπει έως έξι διανυκτερεύσεις, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 12 ευρώ ανά βραδιά.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι. Σε ορισμένους προορισμούς η διαμονή παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι δικαιούχοι.

Οι περιοχές με δωρεάν διαμονή

Στη λίστα των περιοχών όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνονται νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς κόστος.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια δωρεάν διαμονής προβλέπεται για περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, η Μαγνησία, η Καρδίτσα, η Λάρισα, τα Τρίκαλα και ο Έβρος, όπου οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φτάσουν έως και τις δώδεκα.

Επιπλέον παροχές για μετακινήσεις

Εκτός από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος των εξόδων μετακίνησης. Συγκεκριμένα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, μειώνοντας το συνολικό κόστος για τους συμμετέχοντες.

Η ιδιωτική συμμετοχή για τα εισιτήρια ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% προβλέπεται πλήρης κάλυψη, με τα ακτοπλοϊκά να διατίθενται δωρεάν.