Μισθοί: Υπολογισμός της μισθοδοσίας εκπαιδευτικών από 1/6/2026

Πίνακας περιεχομένων

Πρώτοι θα πληρωθούν οι περίπου 47.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί την Πέμπτη 8 Μαΐου, ενώ για τους περίπου 135.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η μισθοδοσία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 12 Μαΐου.

Πότε καταβάλλεται η μισθοδοσία στους αναπληρωτές

Πότε πληρώνονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Τι προβλέπει ο επίσημος σχεδιασμός

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πληρώνονται δύο φορές τον μήνα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται συνήθως στις 12 και στις 26 κάθε μήνα, με την επιφύλαξη μικρών διαφοροποιήσεων όταν οι ημερομηνίες συμπίπτουν με Σαββατοκύριακα ή επίσημες αργίες.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στις τράπεζες

Η πίστωση των ποσών δεν γίνεται ταυτόχρονα σε όλες τις τράπεζες, καθώς ο χρόνος εμφάνισης των χρημάτων διαφέρει ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

Συνήθως, τα ποσά αρχίζουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών από τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, μετά τις 17:30.

Έτσι, αρκετοί εκπαιδευτικοί βλέπουν τη μισθοδοσία τους να πιστώνεται ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής.

Τι αλλάζει στους μισθούς

Από την 1η Ιουνίου 2026 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, με τις νέες αποδοχές να διαμορφώνονται βάσει των προβλεπόμενων μισθολογικών στοιχείων και κρατήσεων. Το θέμα παρουσιάζει στο iPaidia.gr ο Βασίλης Χουλιάρας, μαθηματικός του 1ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το πώς προκύπτουν τα ποσά που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τον τελικό μισθό τους.

