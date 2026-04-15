Προσλήψεις με επιδότηση μισθού: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 13:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και των όμορων Δήμων Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, καθώς και των μικρών νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Περιφέρειας Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, για συμμετοχή στη νέα δράση απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) της Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων.

Ποιούς αφορά

Το «ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων» αφορά στη δημιουργία 1.000 επιπλέον νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, πέραν των 1.700 που έχουν ήδη δημιουργηθεί, για εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και κυμαίνεται από το 70% του μισθού και των εισφορών για τους κοινούς ανέργους (829,50 ευρώ μηνιαίως, 9.954 ευρώ συνολικά) έως 100% για τους ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό του ΔΑΜ (1.185 ευρώ μηνιαίως, 14.220 ευρώ συνολικά), δηλαδή για όσους είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε παρακμάζοντες (ενδεικτικά: βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη, δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) και μετασχηματιζόμενους τομείς (ενδεικτικά: δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας).

Νέο μηνιαίο επίδομα ύψους έως και 1.118 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνική συμμετοχή, με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε προϋπολογισμό 29.963.800,00 ευρώ.

Τι ισχύει με τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://app.opske.gr/, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies.