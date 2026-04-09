Νέο μηνιαίο επίδομα ύψους έως και 1.118 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Μπορεί να χορηγηθεί μηνιαία επιδότηση συνολικού ύψους έως και 1.118 ευρώ σε επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο.

Την Τετάρτη, 15 Απριλίου στις 23:59 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Ολοκληρωμένη δράση της ΔΥΠΑ για την κατάρτιση και απασχόληση ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Μάλιστα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ αλλά και οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Και δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες

έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα / 13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων

δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Οι ιστοσελίδες

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εδώ

Και αίτηση για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι εδώ

Τα στάδια του προγράμματος είναι δύο. Αναλυτικά:

Πρώτο στάδιο: Η επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων

Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανέργων διαρκεί σχεδόν 80 ώρες και αυτά εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Επίσης επισημαίνεται πως τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν μεταξύ άλλων ψηφιακές δεξιότητες, διοικητική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών κλπ και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να πάρουν πιστοποίηση γνώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό επίδομα συνολικού ύψους έως σχεδόν 400 ευρώ σε ωφελούμενους του προγράμματος. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τις ώρες παρακολούθησης και αυτό λειτουργεί ως οικονομική ενίσχυση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των ανέργων στη διαδικασία κατάρτισης.

Δεύτερο στάδιο: Η απασχόληση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάρτιση του συμμετέχοντα, μετά μπορεί να προσληφθεί σε επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα έως και 12 μηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το κράτος επιδοτεί το σύνολο του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους των εργαζομένων που προσλαμβάνονται μέσω αυτού.

Ειδικότερα, μπορεί να χορηγηθεί μηνιαία επιδότηση συνολικού ύψους έως και 1.118 ευρώ σε επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο.

Το ποσό αυτό καλύπτει τον μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και κατά αυτόν τον τρόπο, το κόστος πρόσληψης για τις επιχειρήσεις μειώνεται σημαντικά και τις ενθαρρύνει στο να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως, η ετήσια επιδότηση μπορεί να διαμορφωθεί συνολικά σε περισσότερα από 13.000 ευρώ για κάθε θέση εργασίας

Επίσης επισημαίνεται πως στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που ζουν μόνα τους αλλά και μέλη νοικοκυριών που τους χορηγείται το εν λόγω κοινωνικό επίδομα. Σε κάποιες περιπτώσεις το πρόγραμμα αφορά και άστεγους πολίτες που λαμβάνουν τη σχετική κοινωνική παροχή.

