Αναδρομικά και συντάξεις χηρείας: Όσα ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως

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Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως διαβεβαίωσε ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ενώ προανήγγειλε και νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας.

Οι συντάξεις και ειδικότερα το θέμα των αναδρομικών βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν θα αναζητηθούν ποσά από συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, η υπουργός προανήγγειλε νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας και τις παροχές προς παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, επισημαίνοντας ότι σχετικό νομοθετικό πακέτο θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή.

Τι ισχύει για τα αναδρομικά

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αναζητηθούν αναδρομικά για τη μείωση που, σύμφωνα με τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις.

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Όπως ανέφερε, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δίνεται τέλος σε μια αβεβαιότητα που, όπως είπε, απασχολούσε επί μία δεκαετία χιλιάδες συνταξιούχους και τις οικογένειές τους.

Αλλαγές για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι στις περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα καταβάλλεται πλέον το 50% από δύο εθνικές συντάξεις.

Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα τα παιδιά αυτά λάμβαναν την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους και το 50% μίας μόνο εθνικής σύνταξης, ενώ με τη νέα ρύθμιση το ποσό αυτό διπλασιάζεται.

Ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

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Σύμφωνα με την υπουργό, η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της αρχικής σύνταξης, διορθώνοντας, όπως ανέφερε, μια κοινωνική αδικία που υφίσταται εδώ και δέκα χρόνια.

Υπενθύμισε ότι με τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου οι κύριες συντάξεις χηρείας μειώνονταν μετά την πάροδο τριών ετών από το 70% στο 35%, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Πώς χρηματοδοτούνται οι παρεμβάσεις

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι νέες παρεμβάσεις κατέστησαν δυνατές αφού εξασφαλίστηκε ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος.

Όπως υποστήριξε, σημαντικό ρόλο είχε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, απέφερε κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 περίπου 500 εκατ. ευρώ περισσότερα από τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, λόγω της δήλωσης περισσότερων υπερωριών.

Η υπουργός ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τόσο την αμοιβή των εργαζομένων για τις πραγματικές ώρες εργασίας όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, δημιουργώντας, όπως είπε, τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές παρεμβάσεις.

Το πακέτο ρυθμίσεων και οι δηλώσεις για την απασχόληση

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι οι σχετικές διατάξεις εντάσσονται σε συνολικό πακέτο ρυθμίσεων, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Ιούλιο.

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, επικαλέστηκε τα στοιχεία των ροών απασχόλησης για το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οποία δημιουργήθηκαν 330.000 νέες θέσεις εργασίας, κάνοντας λόγο για ρεκόρ 25ετίας. Όπως δήλωσε, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, η αγορά εργασίας βρίσκεται, κατά την εκτίμησή της, στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων 17-18 ετών.