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Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
09/07/2026 - 12:51
Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών
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Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, όπως μεταδίδει το BBC.

Η Τάιλερ μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με μπαλάντες όπως «Total Eclipse of the Heart» και «Holding Out ⁠for ⁠a ⁠Hero».

Η τραγουδίστρια πέθανε χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, λόγω της ασθένειας για την οποία λάμβανε ιατρική φροντίδα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Μπόνι Τάιλερ.


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