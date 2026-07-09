Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Με μια πρόσκαιρη αλλαγή του σκηνικού του καιρού ξεκινά η Πέμπτη, καθώς βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και σε τμήματα της ανατολικής Ελλάδας.