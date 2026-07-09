Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών
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Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, όπως μεταδίδει το BBC.
Η Τάιλερ μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 με μπαλάντες όπως «Total Eclipse of the Heart» και «Holding Out for a Hero».
Η τραγουδίστρια πέθανε χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, λόγω της ασθένειας για την οποία λάμβανε ιατρική φροντίδα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Μπόνι Τάιλερ.
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