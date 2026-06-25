ΣΟΚ στην Καλλιθέα: Νεκρός 17χρονος μετά από άγρια συμπλοκή 10 ατόμων – «Το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν»

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Τραγωδία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα προς Πέμπτη στην Καλλιθέα, καθώς ένα παιδί 17 χρόνων βρέθηκε νεκρό, μετά από συμπλοκή, με τραύμα από μαχαίρι.

Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης που σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα

Τραγωδία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα προς Πέμπτη (25.06.2026) στην Καλλιθέα, καθώς ένα παιδί 17 χρόνων βρέθηκε νεκρό, μετά από συμπλοκή, με τραύμα από μαχαίρι.

Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12:00, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.

«Είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο»

Το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από έντρομους κατοίκους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν έναν σύντομο αλλά έντονο καβγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει, αντικρίζοντας αιμόφυρτο τον νεαρό.

Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε. Όπως ανέφερε στο Orange Press Agency, «ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, είναι νεαρός». Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι «πρόκειται για οπαδικές διαφορές, ξέρετε», υποστηρίζοντας ομάδα οπαδών «του κάρφωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός».

Ο αυτόπτης μάρτυρας εξήγησε πως βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα. «Ήμουν εκεί. Ήμουν μαζί τους εκεί. Ερχόμουν με τον σύζυγό μου και το μωρό μου και είδαμε τους τύπους να τρέχουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τόνισε: «Τον είδαμε στον δρόμο μες στα αίματα, καταλαβαίνετε. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά… Για κάπου 5-10 λεπτά προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μετά έχασε τις αισθήσεις του». Η ίδια υπογράμμισε ότι «η αστυνομία ήρθε γρήγορα, αλλά το ασθενοφόρο άργησε πολύ, ίσως και πάνω από μισή ώρα».

«Προηγήθηκε καυγάς, άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει»

Αναφορικά με το πώς ξεκίνησε το κακό, η γειτόνισσα σημείωσε: «Όχι, όχι εγώ δεν άκουσα κάτι, αλλά ο γείτονας εκεί καθόταν στο μπαλκόνι και άκουσαν έναν μικροκαβγά. Άκουσαν έναν τύπο να ουρλιάζει». Αμέσως μετά το ουρλιαχτό, οι περίοικοι αντέδρασαν: «Βγήκαν, είδαν τους τύπους να τρέχουν κι εκείνος είχε ήδη πέσει στον δρόμο μες στα αίματα».

Τέλος, η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως οι δράστες προσπάθησαν να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος πριν τραπούν σε φυγή. «Η αστυνομία βρήκε και το μαχαίρι εκεί, το είχαν πετάξει σε ένα παλιό κτίριο. Πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν να φύγουν», ανέφερε καταλήγοντας.